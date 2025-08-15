Цитиридис уреди и гаджето в бТВ! Защо измести водещата на „Колко ми даваш“? https://hotarena.net/laifstail/citiridis-uredi-i-gadzheto-v-btv-zashto-izmesti-vodeshtata-na-kolko-mi-davash HotArena.net

След като Николаос Цитиридис си намери отново работа в Би Ти Ви, същото стори и гаджето му Боряна Братоева. Актрисата, позната ни от сериалите „Съни бийч“ и „7 часа разлика", е новата водеща на „Колко ми даваш“.

Братоева заменя сладката Флорина Иванова, с която предаването тръгна на екран, пише „България Днес“.

„Свикнала съм да играя различни роли, но тук сценарият е в ръцете на непознатите, отборите и публиката, които ще ме изненадват на живо. Много се радвам, че ще се кача и на тази сцена“, споделя с усмивка Боряна.