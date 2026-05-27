Бести Сабри стана майка: Роди се нашата принцеса Азалеа

"В 7,47 ч. днес се роди нашата принцеса Азалеа." Това написа вчера Бесте Сабри. Водещата на "Тази събота и неделя" по Би Ти Ви става майка за първи път и радостта й, както и на цялото й семейство, е огромна.

"Благодарим от сърце за грижата, професионализма и подкрепата на д-р Райна Ковачева и екипа й в Първа АГ болница "Света София". Добре дошла, Азалеа!", изля емоциите си телевизионерката.

Сабри публикува и снимка на сладката бебешка ръчичка в розова дрешка, както и подобава на момиченце, на първородната си рожба.

Бесте се обърна с думи на благодарност и към любимия си мъж Айкут, баща на новородената й дъщеричка, който през цялото време бил неотлъчно до нея. Дали това означава, че таткото е присъствал и на раждането, младата майка не пояснява.

Преди да срещне "мъжа на мечтите си", красавицата от Шумен имаше 3-годишна връзка с бизнесмена Борислав Борисов. Колегите на Сабри дори твърдяха, че отношенията им са сериозни и може да се стигне до сватба, но това не се случи. И досега продължава да не е ясна причината за тяхната раздяла през есента на 2024. С помощта на младия милионер, който управлява бизнес с вендинг машини, тв водещата обиколи много екзотични дестинации. Твърди се, че луксозният мерцедес, с който се придвижва телевизионерката, също бил подарък от бившия й избраник.

След раздялата с Борисов Бесте не остана дълго сама. Младата тв чаровница се загаджи с напетия Айкут Рамадан, женен преди години за една от дъщерите на Христо Стоичков - Мика. Двойката има и дъщеричка Миа. След раздялата наследницата на Камата намери нова любов в лицето на млад архитект, а Айкут също продължи напред. Миналата година той за сефте онагледи връзката си с водещата на "Тази събота и неделя", помествайки фотоси от първата им романтична ваканция в Гърция.

И колеги, и близки на Сабри са единодушни, че тя напълно заслужава щастието да бъде любима жена и майка след личните драми, които е преживяла.

Майка й Нели разкри във вълнуваща тв изповед, че Бесте е била само на 9 месеца, когато баща й заминава за Турция, за да търси работа, но никога повече не се връща в България.

"Останахме сами... Бесте ми даваше сила и смисъл за живот. Тя самата е преминала през ада и рая", довери майката на телевизионерката. Колегите й обаче й поднесоха страхотна изненада в същото предаване, когато я срещнаха в студиото чрез видеовръзка с баща й, когото Бесте Сабри почти не познавала. Когато видя татко си и чу гласа му, тв водещата не се сдържа и избухна в сълзи.

По думи на нейни приятелки трудното детство на красавицата я мотивирало да е много привързана към своите най-близки хора, да търси опора в тях и самата тя да се раздава без остатък за семейството си. "Бесте ще бъде прекрасна майка!", убедени са те.