Даниел Върбанов взриви ефира: След малко отивам да застрелям 2-3 души и се прибирам!

"След малко отивам да застрелям 2-3 души и се прибирам!"

С тези думи актьорът Даниел Върбанов буквално взриви ефира на Би Ти Ви по време на сутрешния блок "Тази събота и неделя". Спокойно! Става дума за последния му снимачен ден на сериала "Вяра, Надежда, Любов", в който екранният му образ Васо влиза в най-напрегнатите сцени.

"Тези, които стрелям са лоши! Така де, не аз, а Васо. Васо ще убие няколко човека и след това Даниел Върбанов ще се прибере вкъщи, ще се изкъпе и ще е завършил първи сезон на "Вяра, Надежда, Любов". Дано не се опъват много, че трябва да се прибирам", допълва шеговито артистът.

Върбанов загатна, че вероятно ще има продължение на драматичната телевизионна сага, но не пожела да издаде повече. Споделя, че образът, в който влиза му допада, но зад хладнокръвието, с което играе стои сериозен път.

Дълги години Даниел живее във Великобритания. В един момент го приемат в един от най-старите университети в света - Оксфорд. Появиха се слухове, че актьорът се е отказал от обучението си там, за да се върне в България.

"Това е силно изкривено! Не съм отказал Оксфорд, за да се върна в България! Истината е, че бях приет и учих една година там. След това трябваше да се кандидатства наново, за да уча бакалавърска степен, която е три години. Бях едно много голямо бебешорче с изключително незащитено самочувствие, арогантност, не се подготвих добре и ме скъсаха. Тогава се върнах в България и се записах в НАТФИЗ, където подходих малко по-скромно и ме приеха. Много съм благодарен, че попаднах там, защото това ме изгради. Тези шамари помагат и са нужни", признава Върбанов.