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Дара бие шута на Саня Армутлиева?

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Румен Димитров
980
Дара бие шута на Саня Армутлиева?

Румен Димитров
980

Дара прекратява отношенията си с „Вирджиния рекърдс”, мълви се усилено в светските среди.

Хитовата певица вече ще бъде продуцирана от чужда компания. В момента изпълнителката на „Бангаранга” довършва последните си ангажименти към „Вирджиния рекърдс”, които бяха плътно до нея в последните 5 години.

Според запознати договора на първата българка, спечелила „Евровизия”, така или иначе изтичал, а след световния й триумф вече я поемат чужди продуценти. В момента Дара усилено работи и върху нов репертоар, който ще е изцяло англоезичен. Тя записва 2 парчета, които ще бъдат смесени в звукозаписно студио в Гърция.

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