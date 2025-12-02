Последни
Популярни
Горещи

Деси Слава се похвали: Хванах акула във Флорида

https://hotarena.net/laifstail/desi-slava-se-pohvali-hvanah-akula-vav-florida HotArena.net
Румен Димитров
644
Деси Слава се похвали: Хванах акула във Флорида

Румен Димитров
644

Истинска майсторка на въдицата са оказа фолк звездата Деси Слава.

От съвсем малка певицата е по водоемите, запалена от свои баща -  заклет ловец и риболовец.

„Няколко пъти съм била на риболов в Америка. Веднъж  във Флорида излязохме със и специално корабче на лов за акули. Беше интересно  преживяване. Успях да хвана малка акула, около 1 метър, разбира се, с помощта на професионалните рибари. Ако закачиш нещо голямо, ще хванеш звяр, който може да те отнесе от палубата заедно с въдицата“, спомня си изпълнителката на „Две сърца“.

Самата Деси е родена под знака на зодия Риби - факт, който я прави дълбоко свързана с водата. С набито око, нюх и правилна техника слуката е налице дори в най-напечените ситуации.

 „Веднъж на свечеряване решихме да си опитаме късмета на едно езеро в  САЩ. Започнахме да вадим риба след риба. След един час се стъмни. Не бяхме подготвени за нощен риболов, нямахме осветление. Продължихме в тъмнината. Трудно  виждахме плувките, едвам закачихме стръвта, убождахме се на кукичките. Сетих се, че може да използваме осветлението на видеокамерата. Риболовът потръгна нормално и всички се развеселиха. Някой подметна: „Добре, че имаше една жена сред толкова мъже, че да ни даде акъл какво да правим“, разказва чалгаджийката.

Тагове:
Още от Лайфстайл

4 Коментара

17.05.1976г.

преди 1 час

!!! Полина Станчева Хамид и надежда дойчева !!! Използвайте гугъл. Отиди на Изображения. СНИМКА. Статия за ИЗМАМНИЦИТЕ и ПРЕСТЪПНИЦИ. Моята "жена" надежда дойчева е като египетска богиня в тялото е стройна, а у главата е Крокодил. Грозотио надежда дойчева на тая снимка си бела като сиренье.

Коментирай

17.05.1976г.

преди 1 час

Тая десислава ми е до под куро ако че съм метър седемдесет и два самтима. Поздрави от Перник.

Коментирай

Бивш от МВР76

преди 1 час

Тая десислава ми е до под куро ако че съм метър седемдесет и два сантима. Поздрави от Перник.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 1 час

100 Kila feat. Лора Караджова - Цяла Нощ [Official HD Video]

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.