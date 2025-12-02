Деси Слава се похвали: Хванах акула във Флорида

Истинска майсторка на въдицата са оказа фолк звездата Деси Слава.

От съвсем малка певицата е по водоемите, запалена от свои баща - заклет ловец и риболовец.

„Няколко пъти съм била на риболов в Америка. Веднъж във Флорида излязохме със и специално корабче на лов за акули. Беше интересно преживяване. Успях да хвана малка акула, около 1 метър, разбира се, с помощта на професионалните рибари. Ако закачиш нещо голямо, ще хванеш звяр, който може да те отнесе от палубата заедно с въдицата“, спомня си изпълнителката на „Две сърца“.

Самата Деси е родена под знака на зодия Риби - факт, който я прави дълбоко свързана с водата. С набито око, нюх и правилна техника слуката е налице дори в най-напечените ситуации.

„Веднъж на свечеряване решихме да си опитаме късмета на едно езеро в САЩ. Започнахме да вадим риба след риба. След един час се стъмни. Не бяхме подготвени за нощен риболов, нямахме осветление. Продължихме в тъмнината. Трудно виждахме плувките, едвам закачихме стръвта, убождахме се на кукичките. Сетих се, че може да използваме осветлението на видеокамерата. Риболовът потръгна нормално и всички се развеселиха. Някой подметна: „Добре, че имаше една жена сред толкова мъже, че да ни даде акъл какво да правим“, разказва чалгаджийката.