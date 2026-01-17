Диана Габровска в ТОП 3 на порно „Оскарите“

Първият своеобразен медал за България от най-известните порно "Оскари" в света се пече. След броени дни в Лае Вегас ще бъдат раздадени отличията, а номинирана сред най-добрите в розовата индустрия на планетата е и нашата Диана Габровска.

Първата официална българска актриса в розовите филми е номинирана в категория „Най-добра международна групова секс сцена". Действието се развива на гръцки усамотен плаж, където Диана се отдава на бурни страсти с тъмнокожите си партньори Мани Коко и Ромео Фърст. Сцената се прочу по цял свят, след като патрулиращи ченгета забелязват двамата мъже след края на сцените и ги отвеждат в районното, мислейки ги за гастролиращи амбулантни търговци. При тях отива и нашето момиче, за да обясни каква е действителността, а полицаите веднага я разпознават и след като всичко приключва в смях и закачки, униформените се снимат с Диана Габровска за спомен.

Порно "Оскарите" ще бъдат раздадени за 43-ти пореден път на 24 януари традиционно в Лас Вегас, а Диана има огромен шанс да спечели. Дори и да се размине отличието й, фенове и наблюдатели са категорични, че Габровска ще се нареди в топ 3 в своята категория.

„Това за мен бих казала, че е огромен скок, не просто стъпка и сега се наслаждавам на момента и съм изцяло отдадена на него. Наистина еуфорията ми е огромна - за първи път българка е в номинациите за порно "Оскарите", сподели пред „България Днес" Диана Габровска.

В същото време, в което ще станат ясни имената на победителите, излиза най-новото видео на Диана, което бележи нова крачка в бурната й кариера в индустрията за филми за възрастни. В лентата Габровска заснема кадри с тъмнокожи партньори, като всички участници са номинирани за най-големите награди в розовото кино и спокойно може да се нарече „филм на звездите".