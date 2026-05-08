Думите на Силвия Кацарова разтърсиха мрежата: Обладала ни е зла енергия!

„Българи, заобичайте родината си отново! Спасете децата от пороците, защото ние сме тези, които ги тласкаме към тази пропаст.“

Такъв е горещият апел на музикалната легенда Силвия Кацарова към всички, които, забързани в хода на времето, често забравят елементарните морални ценности. Певицата изпитва истински ужас от завистта, омразата и лошотията, които съсипват бъдещето на поколенията.

„Не успяхме да създадем хубаво детство за подрастващите, но трябва, трябва да се борим за бъдещето, за да има смисъл утрешният ден“, споделя с присъщата си искреност прочутата вокалистка.

Популярната изпълнителка, която през април навърши 72 години, си спомня с усмивка за детските години, прекарани в любимия ѝ Добрич. По онова време всички били сплотени – мюсюлмани и християни живеели в хармония и разбирателство. Кацарова, която е от турски произход, с умиление си спомня за уважението, с което семейството ѝ посрещало Байрам, а пък тях ги гощавали по време на християнските празници. Тази топлота между хората, според Силвия, вече се губи, а на нейно място властва отчуждението.

„Бушува невъобразимо зла енергия! Тя е обладала хората, за да стигнат до степен да измъчват животни, деца и т.н. Много е ниско нивото на развитие“, смята поп звездата, която е запалена по езотериката.

Самата Кацарова неотдавна разкри пред „България Днес“, че сбъдва всичките си желания със силата на мисълта. Именно затова певицата е убедена, че с позитивна нагласа можем да вървим напред и да преборим всички трудности.

„Човек само трябва да се води от висшия разум и нямате представа какви неща може да преживее“, категорична е изпълнителката, покорила няколко поколения с таланта си.