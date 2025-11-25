Двойка от „Един за друг“ чака първата си рожба (Снимки)

Финалистите и едни от най-обичаните участници от последния сезон на „Един за друг“ - фолк-певицата Залия и нейният съпруг Деян, преживяват най-вълнуващия момент в живота си.

Красивата блондинка официално разкри, че е бременна с първото им дете, а начинът, по който го направи, моментално се превърна в хит из социалните мрежи.

Двамата разкриха щастливата новина чрез нежна, домашна и същевременно закачлива фотосесия от собствената им кухня. На снимките Залия и Деян позират в ролята на двойка, която „готви“ нов живот. Между разсипаното брашно, дървените лопатки и купи с тесто вниманието веднага пада върху надписа „наполовина изпечено“, изписан на английски и оформен с брашно върху плота. Малка, но гениална шега, с която двамата намекват, че бебето е точно като хляб, който тепърва набъбва. На единия кадър Деян държи ултразвуковата снимка, а Залия сияе с първите очертания на коремче, което трепва дори през камерата.

Но голямата новина идва само няколко месеца след друго, важно събитие - пищната им сватба.

Финалистите от „Един за друг“ първо обявиха през май, че ще се женят, разкривайки, че са избрали локации, достойни за приказка: официалният ритуал е в парк „Врана“, а тържеството - в красиво аранжирана градина край София, в село Доброславци. Само месец по-късно, в края на юни, те вече си казаха „да“ пред най-близките си. Сред гостите бяха още звезди от предаването - Ивелина и Герман и Стела и Даниел. След приказното тържество влюбените се отдават на романтичен меден месец на остров Чангуу, Занзибар, Танзания. В описанието на фотосесията с коремче Залия написа: „Най-прекрасният сувенир от меден месец“, намеквайки, че именно тогава е заченато бебчето.