Непобедимата ММА звезда Дакота Дичева счупи и двете си ръце в последния мач

Със счупени ръце довършва победния си бой ММА звездата с българска кръв Дакота Дичева. Травмата застига красавицата на 31 юли по време на двубоя й срещу нидерландката Дениз Киелхолц на галавечерта PFL New York в Ню Йорк.

Дичева усеща, че нещо не е наред още в началото на втория рунд, но стиска зъби, не казва на щаба си и остава в клетката до края. Въпреки болката тя печели срещата с единодушно съдийско решение.

„Счупих ръцете си по време на битката. Усетих го още в началото на втория рунд. Не казах на хората в моя ъгъл и този път не го показах. Дори не споделих с никого, докато не излязох от клетката“, разкрива Дичева във влог за своя ютюб канал.

Единственият, пред когото все пак признава какво усеща, е нейният кътмен Пол.

„Той е най-добрият ми приятел и се грижи за мен. Прошепнах му, че имам усещането, че отново съм счупила ръцете си“, споделя бойната красавица.

Победата е особено ценна за нашенката, която се завръща в клетката след дълга пауза именно заради проблеми с ръцете. Радостта от успеха обаче бързо е помрачена от новата травма. Последвалите прегледи все пак носят известно успокоение - лекарите не откриват нови счупвания, а се оказва, че стара травма не е издържала на натоварването. Поредното препятствие по пътя към върха Дакота приема тежко.

„Плаках непрекъснато през последната седмица“, признава Дакота.

За отказване и дума не може да става.

„Това няма да ме извади от играта. Кариерата ми не е приключила. Ще се върна“, категорична е синеоката хубавица.

Контузията на ръцете не е единствената травма, която сполетява Дичева през последните седмици. В края на юли, точно около 28-ия й рожден ден, красавицата за първи път получава отохематом на ухото и вместо единствено да се готви за празненството, й се налага да ходи в болница, където той да бъде дрениран. Отохематомът представлява събиране на кръв между хрущяла на ушната мида и тъканта над него. Обикновено се появява след удар и е добре познат проблем сред състезателите в контактните спортове.

„Задната част на ухото ми ме болеше от толкова много дни“, разказва българско-британската спортистка.

И сякаш лошият късмет има специално отношение към рождения й ден. Година по-рано Дакота отново посреща празника контузена – пак със счупена ръка.

„Миналата година празникът бе провален. Тази година си имаме хубав рожден ден“, шегува се атлетичната блондинка.

Така и става – бойната мадама не позволява на травмата да й отнеме празника. Приятелят й и брат й я изненадват, а компанията се събира в ресторант. По пътя дотам Дакота попада под проливен дъжд и прическата й подгизнала, но вечерта все пак завършва с купон.

Зад коравия характер на Дичева стои истинско бойно семейство. Дакота е родена в Англия, но във вените й тече българска кръв. Баща й Ив Дичев е самоковец, майстор по бойни изкуства, а майка й Лиса Хауърт е бивша световна шампионка по кикбокс, покрай родителите си Дакота от рано влиза в света на бойните спортове.