Как Симона Пейчева стана фатална жена! Бившата гимнастичка спи само с милионери

Бившата гимнастичка Симона Пейчева се сдоби с репутацията на фатална жена, след като последният й любовник – Владимир Янков, по-известен като Владо Загатото, бе жестоко убит часове след среща с нея. Красавицата от доста години се люби само с богаташи, и то милионери. Грацията има богат тефтер от финансово красиви мъже, които са значително по-възрастни от нея. Световната шампионка по художествена гимнастика демонстрира изключително висок стандарт на живот, който едва ли си е осигурила с парите, които печели като треньор на деца по художествена гимнастика.



Личният живот на миловидната спортистка е белязан от скандали. „До 23-ата си годишнина нямах гадже. Не излизах от залата. Бях примерно момиче. Нито съм се целувала, нито съм правила друго, преди да стана на 23 години. Просто нямах време”, призна преди време в свое интервю екс гимнастичката, но мнозина се усъмниха в думите й.

Проверка на „Уикенд“ показа, че световната шампионка по художествена гимнастика е родила сина си Алексей на 23 години. Ако това е така, излиза, че Симона хем била девствена до тази възраст, хем родила. Пейчева твърди и, че никога не е пушила и не пие въобще алкохол. „Изпих една глътка на 18-ия си рожден ден и ми стана лошо. Не помнех нищо от вечерта. Затова не пия. Не ми понася. Вдигам само тостове, но без да пия”, твърди Пейчева, но мнозина не й вярват, защото преди години я видяха в „Черешката” да пие, макар и в малки количества.

Първият мъж на грацията е бизнесменът Горан Петров, той е скромен и има само автокъща. Двамата така и не сключиха брак. Той не е беден, но не е и милионер. Може би заради това двамата се разделят само година след появата на сина им Горен, който се ражда през 2009 г.

След раздялата Пейчева никога не е говорила лошо за него. Напротив, в интервюта неведнъж е подчертавала, че той остава добър баща и важен човек в живота на сина им. Именно това е причината отношенията им да бъдат определяни като едни от най-цивилизованите сред родните звездни раздели. „Просто не ни беше писано да сме заедно”, казва тя в интервю. А в светските среди се мълви, че връзката им се разпада, след като тя е спипана в изневяра, при това с неоов добър приятел.

След него красавицата се залюби с Йордан - крупен бизнесмен в аграрната сфера. милионер, обработващ стотици декари земеделски площи и търгуващ с торове и семена. Познатият като Данчо Земеделеца богаташ упорито страни от медийното пространство и никога не е афиширал връзката си с екс гимнастичката. Близки до Симона Пейчева разказват, че красавицата поддържала почти 3-годишна връзка с Данчо Земеделеца, преди двамата да се разделят. Твърди се, че в основата на раздялата била Симона, която категорично не одобрявала възможността да живее в Стара Загора при любимия си, а от своя страна аграрният баровец не щял и да чува за варианта да се засели в София, където не се чувствал добре. Освен това трябвало да наглежда бизнеса си.

Малко след раздялата на Симона и Йордан, гимнастичката започна работа като водеща на предаването „Неделни нюанси“ по БНТ 2. Именно в обществената телевизия „златното момиче“ завъртя любовна авантюра с популярния актьор Ненчо Балабанов. Според собствените й признания, тя поканила комика да й гостува в предаването, а след края на снимките Ненчо й предложил да я заведе на тенис. От дума на дума покрай сервисите на корта двамата открили, че имат много общи интереси. Най-успешният имитатор на Бойко Борисов бил приятно изненадан, когато разбрал, че Симона е студентка в специалност „Публична реч“ в НАТФИЗ. Световната шампионка по художествена гимнастика и комикът официализираха връзката си преди 5 години, когато гостуваха като двойка във вече несъществуващото вечерно шоу „Събота вечер с БНТ“ с водещ Димитър Павлов. Там Симона и Ненчо седяха плътно един до друг с хванати ръце, които от време на време Балабанов целуваше. По време на разговора с водещия комикът даже театрално падна на колене пред своята възлюбена Симона. Няколко месеца по-късно и тази връзка беше в историята, а Пейчева се върна при баровеца Йордан, който й осигури ново жилище в престижен район и поръчков джип „Ауди”. Данчо Земеделеца не пестил и за чанти, обувки, дрехи и бижута. От години Симона носи само тоалети и аксесоари на „Луи Вютон”, „Шанел”, „Диор”, „Валентино” и „Ермес”.



„Златното ни момиче” изкара още малко с Йордан Земеделеца и си намери нова цел – жененият строителен предприемач и инженер Петко Петков. Двамата демонстрираха връзката си, пътуванията си до екзотични дестинации и любовта си, но едва след като Пейчева успя да разведе Петко. Двамата бяха започнали интимната си връзка докато богаташът беше все още женен, но набързо се разведе. Симона и Петко вдигнаха тайна сватба през 2022 година, но бракът им изкара само година и половина. Любовната им приказка приключи през есента на 2023 г. Петко е добър приятел на сем. Бачорски, които се бяха сдушили със Симона и уж бяха много близки, но след развода между Петков и грацията я изтриха от социалните си мрежи и днес се правят, че не я познават.

„Уикенд” забеляза, че Симона е изтрила голяма част от снимките си в социалните мрежи и е оставила само такива от времето й като водеща по БНТ 2. Не можем да разберем защо всяка спортистка, манекенка, плеймейтка и обикновена бръмчалка иска да има свое предаване и да е тв водеща. За щастие, поне засега се лишихме от присъствието на Симона на малкия екран.

В светските среди шушукат, че причината за края на брака на грацията с Петко е хващането й в изневяра. Екс гимнастичката се е залюбила сВладимир Янков, известен още като Владо Загатото. Законният й мъж разбрал, че му слагат рога и натирил красавицата, която продължила да се среща със Загатото. Двамата са имали 3-годишна връзка и дори са живеели заедно в къщата му в „Банкя”, но вечерта преди Янков да бъде убит са вечеряли в скъп ресторант, където са се скарали и Симона се прибрала в апартамента си. Предстои гимнастичката да дава обяснения за бившия си любим и какво знае за смъртта му.



Представя България на 2 олимпиади



Симона Пейчева е сред най-успешните български гимнастички от началото на XXI век. Родена в София, тя се посвещава на художествената гимнастика още като дете, а талантът й бързо я отвежда сред най-добрите състезателки на България. Най-големият й триумф идва през 2001 г. на световното първенство в Мадрид. Там Симона печели три световни титли - на обръч, топка и бухалки, а в многобоя завоюва сребърен медал.

Успехите й я превръщат в едно от лицата на българската художествена гимнастика. Тя представя България на две олимпиади - в Атина през 2004 година, където завършва шеста в многобоя, и в Пекин през 2008 година, където е десета. Макар да не успява да спечели олимпийски медал, остава в историята като една от най-успешните ни индивидуални гимнастички.

През декември 2008 г. Пейчева обявява края на активната си спортна кариера. След това се насочва към телевизията, става водеща и създава собствен клуб по художествена гимнастика. Раждането на сина ѝ Алексей през 2009 г. също променя приоритетите й. Години по-късно Симона решава да направи неочаквано завръщане. През 2013 г., след 4 години извън състезателния спорт, тя отново влиза в залата с амбицията да се върне сред най-добрите, но вторият й път не й носи същите върхове.