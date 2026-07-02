Една кокошка е по-компетентен родител от човека – Мадлен Алгафари без цензура

„Съвременните хора боледуват масово от неосъзнатост. Ние не правим разлика между истина и знание, ние сме пълни със заблуди и в момента, в който си отворим очите за истините, идва осъзнатостта.“ Това каза за „България Днес“ топпсихоложката на републиката Мадлен Алгафари.

По нейни думи хората през цялата човешка история до момента не са били достатъчно осъзнати: „Сега по-скоро има едно движение и хората започват да си задават въпроси за много заблуди, с които цивилизационната ценностна система ни е подвела. Защото природната ценностна система не е цивилизационната ценностна система“, убедена е още Мадлен Алгафари.

Тя разказва, че именно неосъзнатостта на човеците е причината за войните, защото: „Войните се водят от ранени бебета. Те са ранени, защото повечето хора не сме компетентни родители... Една котка е по-компетентен родител, дори кокошката е по-компетентен родител, отколкото човекът към днешна дата. И ако бременността се преживяваше по един много по-осъзнат и здравословен начин, ако в най-ранното детство на детето родителите знаеха какво е правилно и какво е грешно, какво е травматично за бебето, нямаше и психотерапевти да има дори. Нямаше и войни да има, но тези ранени бебета, като пораснат, правят войните“, настоява Мадлен Алгафари.

Психоложката казва, че човешката природа е агресивна, но: „Има различни видове агресия. Човек не може без агресията си, тя е здравословна, но има садизъм и насилие, които са болните форми на агресия. Именно там, в тези души никнат войните“, убедена е Мадлен Алгафари.

По нейни думи, ако човек има неизлекувана травма, съпреживяването е най-добрият метод тя да излезе от душата му, но: „Има различни инструментариуми и подходи и всеки случай е индивидуален, но да - единият от подходите и да се премине през преживяването, но без то да се усети като смъртоносно“, подробна е психоложката.

За спасението от болката при загубата на скъп човек Алгафари казва, че се минава през траур, който има много етапи. „Първо има отрицание, гняв, после идва тъгата, самообвинението и накрая е приемането... Но тези емоции трябва да се изразяват, а не да се стискат и да се гълтат. Но няма начин - смъртта е единственото сигурно нещо в този живот и няма живот без смърт“, казва още Мадлен Алгафари.