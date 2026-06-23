Екзотика и лукс: Тафкова избяга в Испания за 2 бона на нощ

Докато новият й хит „Малък си за мен“ продължава да трупа гледания и коментари в интернет, Венцислава Тафкова очевидно е решила да си подари малко заслужена почивка.

Мис България 2020 публикува серия от кадри от слънчева Андалусия, а вниманието на последователите й бързо бе привлечено не само от перфектната й форма, но и от мястото, което е избрала за бягство от ежедневието.

От снимките става ясно, че красавицата е отседнала в луксозния 5-звезден комплекс Ikos Andalusia на брега на Средиземно море. Хотелът е сред най-престижните в района на Марбея и е известен с впечатляващата си архитектура, огромните басейни, тропическите градини, частен плаж и гурме ресторанти, които привличат заможни туристи от цял свят.

Цените там също не са за всеки джоб. Проверка на Intrigi показва, че през активния сезон цените надхвърлят 2000 евро на вечер, което превръща мястото в една от най-луксозните дестинации по испанското крайбрежие.

Дали посещението в Испания е просто заслужена ваканция след натоварените месеци около AI филма „Легенда за Армира“ и новото парче „Малък си за мен“, или зад пътуването се крие и подготовка за бъдещ музикален проект, засега остава загадка. А пък ако се запитаме и в чия компания е Тафкова, мистерията съвсем ще се задълбочи...