Емили Тротинетката вдига сватба в Париж! Откри жената/мъжа на живота си

Емили Тротинетката ще вдига сватба в Париж, научи ексклузивно „България Днес“.

Скандалното русо блонди от Плевен обикаля световната столица на любовта в компанията на френска лесбийка с внушителни размери и фигура на щангист. Коя от двете ще бъде булката, а коя – младоженецът, остава питане без отговор, въпреки че точно преди една година Емилито разтръби за превръщането си в „стопроцентова жена“ по хирургичен път.

24-годишното русокоска, дошла на бял свят като Даниел Румен Йорданов, както е записано в личната й карта, се подложи на операцията в белградска клиника и след това качи в мрежата своя снимка от кръста надолу, за да демонстрира резултата.

„Кръцнаха ми пениса“, твърди Тротинетката и не ни остава нищо друго, освен да й повярваме.

Според българското законодателство обаче няма да й бъде издаден нов документ за самоличност с женско име. Затова дори и да е вече „биологична жена“, Емилито продължава да бъде третирано като мъжки гражданин по документи.

На кадрите от френската столица се вижда, че бившето момче се носи на крилете на любовта. Пред свои български приятелки бъдещата младоженка споделяла, че била разочарована от любовния си живот в България и възнамерявала да се засели при френската си партньорка.

Най-емблематичната снимка на Тротинетката с нейната избраница е на фона на Айфеловата кула, видя „България Днес“. Двете са се гушнали една в друга в нежна прегръдка, а Емили държи в ръка и френския национален флаг.

На друг фотос бъдещите булки отпиват ароматно кафе от прословута френска марка.

„Най-хубавото на света!“, хвали се плевенското блонди.

Не се е минало и без спускане в прочутото парижко метро. На фотосите оттам компания им прави и друга тяхна приятелка, неотличима по външност и облекло от младеж, но въпреки това Емилито се обръща към нея в женски род.

Засега Тротинетката не обелва и дума какво ще се случи с „тройния им съюз“ с приятеля й Тихомир Рангелов, бивш културист и участник във „Фермата“, и със софиянката Елизабет „Тейлър“ Зарева. Тримата заживяха преди 2 години в „любовно трио“ в апартамента на ексатлета във Варна.

Заговори се дори за брак между Тихомир и Елизабет, който уж трябваше да бъде сключен още през септември миналата година, но церемонията се отложи за неопределен срок.

Сменилата пола си русокоска декларираше неуморно, че се смята за „малката шаферка“ и „малката принцеса“ на своите „съпрузи и родители“ в лицето на Рангелов и Зарева и че била невероятно привързана към тях.

И въпреки това явно Емили ще отлети от любовното гнездо в морската столица, за да свие свое в Париж.