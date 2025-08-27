Емрах баджанак с Фики: Сгоди се за сестрата на снаха си Годежът бе като сватба https://hotarena.net/laifstail/emrah-badzhanak-s-fiki-sgodi-se-za-sestrata-na-snaha-si HotArena.net

22-годишният изпълнител се сгоди за сестрата на снаха си Гюлджан - Айлян. Така Тони Стораро ще вдигна втора сватба, но отново със същите сватове.

Сватбата на Фики

Голямата новина за изненадващия за мнозина развой в личния живот на Емрах дойде лично от него, след като младокът публикува серия от кадри от специалния ден. Множество клипчета бяха качени в социалната мрежа ТикТок. Младите бяха поздравени с изпълнения на брата и бащата на бъдещия младоженец Фики и Тони Стораро.

Годеницата на Емрах Стораро -Айлян, бе облечена в няколко приказно-красиви рокли (включително и златна с корона) и получи изящен годежен пръстен от годеника си, който сияеше от щастие.

Пищното тържество се състоя в село Подайва, на 10 км от община Исперих. То пък е известно с това, че е дало на България един от шампионите ни в борбата и автор на култовата фраза „Рънътъ прави борбътъ“ Лютви Ахмедов. На площада в махалата бъдещите младоженци мятаха гьобеци, а купонът продължи на поляна, като за гостите бяха, разпънати шатри, за да ги предпазят от дъжда и вятъра. Вечерта празненството се пренесе в специална зала за сватби, където имаше почерпка и отново много танци, като булката бе закичена с огромен гердан с банкноти, а финалът бе поставен от заря, която гостите изгледаха отвън.