Мадлен Алгафари: Редовно посещавам психотерапевт

"Аз редовно посещавам психотерапевт!". Това откровение направи пред "България днес" психоложката с над 30-годишен стаж Мадлен Алгафари.

"В личен план, разбира се, че съм падала духом, губила съм мотивация и съм търсила помощ от свой колега. Това е задължително, ние непрекъснато трябва да ходим на терапия и трябва да имаме супервизия и лична терапия. Не очаквайте, че ние - терапевтите сме някакво измислено създание, ние страдаме, ние се радваме, ние се страхуваме", откровена е Мадлен Алгафари.

По нейни думи съвременните хора живеем в толкова самотен век, в който: "Има повече алиенация и психотерапевтът не може да запълни всички липси, въпреки че си има своите силни начини да помага и да подкрепя, обаче не може да замести партньор, нито пък приятелския кръг. И ако питате фетуролозите, са две професиите на бъдещето - психотерапията и киберсигурността".

Мадлен Алгафари лекува своите пациенти с шум от поточе на вода, природни звуци, дихателни практики и много други техники, с които атакува болката в душата. "Доказано е, че тези инструментариуми дори променят хормоналното състояние в човешкия организъм", обяснява Мадлен Алгафари и продължава: "Докосването е много важно, не говоря за еротика и секс, а за най-обикновен човешки телесен контакт и човешка физическа близост, говоря за обикновената приятелска прегръдка", обяснява психоложката. По нейни думи позитивните емоции, чувството за смисъл, забавлението и също помагат. "Тези неща, ние хората, чисто интуитивно ги знаем и е тъжно, че се налага терапевт да припомня на пациента си такива простички терапии", споделя психоложката, която има 30-годишен стаж, а през практиката й са минали стотици хиляди хора, като най-малките й пациенти са били на 2-3 годинки.

"Имала съм не един, а много пациенти, с които не съм успявала да се справя", откровена е психоложката и разказва, че няма терапевт, който да има успеваемост с всеки пациент. "Разбира се, че ние не можем да работим със всеки, ако е обратното - то би било притеснително. И това е правилното, нормалното", казва още психоложката. В такива случаи тя насочва пациента си към колеги, види ли че у него има мотивация да лекува душата си. "Защото човешката душа е най-важната и за нея най-много трябва да се грижим!", убедена е Мадлен Алгафари.