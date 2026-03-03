Ад в Дубай: Българи блокирани на летището под ракетен обстрел

Много известни българи са съпричастни към драматичните събития, случващи се от няколко дни в Близкия изток, установи „България Днес“, включително и към безпрецедентните бомбардировки и ракетни удари по Дубай.

В момента на тамошното летище са отрязани от света заради бомбени и ракетни атаки рекорден брой нашенци, много от тях – и с деца, както сподели вчера футболистът Благой Георгиев – Благо Джизъса. Но има и БГ звезди, за които Дубай е не просто географска точка, нито място за луксозен шопинг и сладък живот, а е родина.

Дубай завинаги е в сърцето на Башар Рахал – и като родно място, и като район, за който твърди, че досега е бил най-сигурният в света за „работа и разходки“. „Изненадан съм. Защото бяха казали, че всичко ще се размине, а сега виждаме, че става точно обратното“, каза за вестника популярният актьор.

„Баща ми е ливанец, но аз съм дошъл на бял свят и съм израснал в Дубай. Баща ми, който за съжаление почина през 1996 г., работеше там. Имам роднини в Дубай, но не се безпокоя за тях, тъй като мисля, че все още няма нещо толкова обезпокоително. Война като война, но не мисля, че ще обхване всички държави от Залива. Това са спорадични нападения и опит за удар върху базите. Всички летища в региона са затворени. Само турските авиолинии, ако не се лъжа, вече летят дотам. И това е нормално – за сигурността на всички пасажери, защото не може, докато прехвърчат ракети, да летят самолети. Много се надявам наистина войната да не се разпростре в целия Залив, но, както се казва, никога не се знае какво може да стане и как ще се развият нещата. Да стискаме палци всичко да приключи с мир колкото се може по-бързо. Но очевидно външната политика на Америка е такава – намесва се във всичко“, критичен е към действията на американското правителство Башар Рахал.

Ненчо Балабанов пък е имал шанса да се прибере с половинката си от Дубай двадесетина дни преди летището там да бъде затворено.

„Бяхме на Малдивите, но се върнахме през Дубай. Нощувахме една вечер там, преди да хванем полета за България. Вече две седмици сме си тук“, радва се на късмета си водещият на „Сделка или не“. Шоуменът обаче е загрижен за всички българи, които не могат да се приберат в родината.

„Много кофти ситуация. Надявам се цялото това нещо да приключи бързо и всички да се приберат в България“, пожела на сънародниците ни на дубайското летище популярният актьор.

„Аз, слава Богу, нямам близки там, но пък имам много приятели. И приятелят ми Благой Георгиев е в Дубай“, довери с тревога в гласа популярният актьор.

По думите му дубайското летище е „грамадно и уникално“. Но той лично се учудвал, че се стигна дотам самият Дубай да бъде обстрелван. „Не знам обаче подробности, защото в момента репетирам за премиерата на един театрален спектакъл“, уточни Балабанов.

Костадин Георгиев – Коцето Калки пък се кахъри, че затварянето на летището в Дубай ще му попречи да присъства през април със съпругата си Мартина Табакова, също известен музикант и негова дуетна половинка, на „голямата индийска сватба“ на техни познати.

„Много пъти съм минавал през Дубай и Доха на път за Далечния изток“, каза за вестника фронтменът на група „Медикус“.