Драмата на Ники Станоев – от стриптийз бар до викач пред китайски ресторант

От стриптийз бар тръгва кариерата на Ники Станоев. Актьорът започва новия век не под светлината на театралните прожектори, а пред входа на плажно заведение с пикантна шоу програма. В разгара на морските лета днешният екранен любимец е бил викач в заведение в Слънчев бряг и приканвал туристите да влязат и да се насладят на еротичното шоу.

„Лятото бачках като викач за заведения, като онези нахални парчета, които приканват хората. В началото бях сложен пред бар на плаж със стриптийз програма. Това не беше само стриптийз, а истинска кабаретна програма. И не бяха само пичовете, имаше и дами. Бях на върха на копието на щастието“, разказва Станоев.

И още тогава проличали актьорските му заложби. Работодателят бил предприемач с няколко различни заведения по крайбрежието. В един момент талантът му изиграл лоша шега. Шефът му бил толкова очарован от него, че го преместил пред новооткрития му китайски ресторант. „Най-милото ми взе. Бях много нещастен“, признава актьорът.

От блясъка на нощното шоу Станоев се местни на главната улица пред новото заведение, но и там не оставя нещата на случайността и скуката. Излизал с кимоно, разигравал сцени, дори си изкарвал вечерята на висока маса пред ресторанта и карал сервитьорката да му вее с ветрило, за да привлича клиенти. „Готвачът китаец не беше много доволен и приемаше работата ми с насмешка. Правеше ми забележки, че кимоното ми било японско, а не китайско, но аз му отговарях, че това само той си го знае и продължавах с програмата“, връща лентата назад комикът.

Всички тези задачи актьорът изпълнявал вечерта. През деня не скучаел и влизал в друго амплоа.

„През деня бях парашутен инструктор. Нашите парашути тръгваха от брега, лодката дърпаше хората и те политаха, обикаляха и се връщаха обратно. Така беше тогава. Трябваше да знам всички атракциони и да съм ги опитал. Искам да кажа, че диваните и бананите, които те дърпат във водата, са много по-екстремни от парашута и сме имали много забавни ситуации с туристи“, "допълва Станоев.

Още тогава до него е любимата му жена Наталия, която го подкрепя във всяко начинание и до ден днешен. Двамата се познават от деца. Израснали заедно във Видин, като майка й дори била класна на брата на Николай, а той самият ходел при нея на частни уроци по математика. Станоев и половинката му играели заедно като деца, били в обща компания, а по-късно искрата между тях пламва и не могат да я угасят до днес.