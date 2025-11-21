Ергенка на косъм от смъртта

Ужилване едва не убило Галена ден преди да влезе в шоуто

Новата участничка в "Ергенът: Любов в рая" Галена влиза в предаването право в окото на бурята. Още преди да изгледат дебютния й епизод в риалитито, социалните мрежи прегряват от снимки, сравнения и колажи. Хората масово коментират, че тя не прилича на себе си от екранните кадри, и подлагат на присмех веждите, подутината и променения овал на лицето й.

Но зад визията, която предизвиква такъв шум, стои история, която малцина очакват. "Ден преди влизането ми в шоуто бях ужилена от насекомо по окото и челото и получих тежка алергична реакция, която едва не ме уби", разкрива Галена в своя профил. Последиците са светкавични и драматични. Докато екипът се подготвя за пътуване, Галена започва да подпухва, а състоянието й се влошава критично. На летището в Родос хората около казанлъчанката панически обсъждат дали да викнат линейка, или да опитат да стигнат сами до болницата. Подутината расте с всяка минута, а лицето й се променя от алергията.

Галена прекарва цялата вечер на системи в болница в Родос. Лекарите стабилизират състоянието на чаровницата, но тя остава на медикаменти със силни странични ефекти. Въпреки това решава да не се отказва от участието си и влиза в предаването "на 10% от възможностите си", както сама казва.

Но това не е единственият фактор за различния външен вид на красавицата. Тя признава, че преди да влезе в "рая", е направила корекция на веждите, която се обърква заради непрофесионалната работа на козметик. В процес на заздравяване е, а именно кадри от този период сега циркулират в социалните мрежи и предизвикват подигравки. Галена подчертава, че на снимките, които сама е публикувала за сравнение, е без грим, без филтри и без никаква обработка.