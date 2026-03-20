Ергенка се претрепа на ски (ШОК СНИМКИ)

Бордюрът се оказа на грешното място, шегува се Елена Петрова

Участничката в сегашния сезон на "Ергенът" - Елена Петрова, е преживяла неприятен инцидент по време на зимната си почивка, установи "България Днес".

След като пада със ски, хубавицата наранява лицето. Елена е получила посиняване по брадичката, охлузвания по носа и зачервяване, което за известно време я кара да носи маска, когато излиза навън.

Самата ергенка приема случилото се с чувство за хумор. Мацето дори се шегува, че е публикувала снимка, на която изглежда уверена и спокойна на пистата, карайки като професионалист, но реално само най-близките й са видели момента на падането. По думите й "бордюрът просто се е оказал на грешното място". Макар че е била с каска и очила, долната част на лицето на рижавата чаровница остава непредпазена и точно в тази област са нараняванията й.

Елена показва нараняванията си

В риалити формата Елена прави впечатление с по-скромно и сдържано поведение. В същото време в истинския живот тя се оказва любител на природата, движението и новите преживявания. Ели често посещава пещери и прави походи в планината. Именно тази нейна страна вероятно е привлякла вниманието на ергена Марин.

Къдравият мускуляга кани красавицата на нестандартна среща на плажа, където двамата търсят бебета костенурки - активност, която съчетава приключение и близост до природата.

Рижавата участничка е родом от Видин, а в момента живее в София. Работи като дентален асистент и открито споделя, че мечтае за детска любов - искрена, лека и изпълнена с внимание към малките неща. За нея е важно партньорът й да умее да общува открито и да създава спокойна емоционална връзка. Като представител на зодия Скорпион, тя съчетава чувствителност с вътрешна сила - нещо, което постепенно започва да се разкрива и пред зрителите.

Инцидентът със ските показва, че зад деликатната външност на нежната девойка стои човек, който не се страхува да поема рискове. Това добавя нов нюанс към образа й в "Ергенът" и предизвиква по-голям интерес към развитието й в предаването.

Остава въпросът - ще се превърне ли тази тиха, но смела участничка в една от ключовите фигури в сезона, предстои да разберем. А дотогава - екипът ни желае на Елена бързо възстановяване!