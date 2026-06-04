На европейското във Варна: Гимнастичка игра „Бангаранга“ с костюма на Дара (ФОТО) https://hotarena.net/laifstail/na-evropeyskoto-vav-varna-gimnastichka-igra-bangaranga-s-kostyuma-na-dara-foto HotArena.net

С костюм като на Дара и хореография на победната песен „Бангаранга“ 11-годишната Катерина Панова очарова публиката по време на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се проведе във Варна в края на май.

Малката гимнастичка от КХГ „Черно море“ бе част от специалната музикално-танцова програма на първенството и излезе на сцената като варненската певица, впечатлявайки с артистичност и сценично поведение.

Идеята за ефектното изпълнение дошла от треньорката по художествена гимнастика Здравена Накева веднага след победата на страната ни на „Евровизия“.

„След като Дара спечели „Евровизия“, реших, че трябва по някакъв начин да поднесем уважение към този грандиозен успех за родината ни. За всички нас това е велико нещо“, разкрива Накева пред „България Днес“.

Снимките са на фотографа Ани Недкова, официален фотограф на Българската федерация по художествена гимнастика

По думите ѝ точно Катерина била най-подходяща за тази роля. „Тя е едно много артистично дете. Заради това решихме да направим с нея хореография на „Бангаранга“, споделя лъчезарната наставничка, която е била гимнастичка 17 години.

Откриването на европейското първенство събра деца от различни варненски клубове, които за няколко дни забравиха съперничеството помежду си и се обединиха около общата хореография и емоцията от голямото събитие.

„Какъв момент не само за моя живот, но и за живота на всички, които участваха в тази магия... Сърцата на 43 деца от 4 различни клуба във Варна и 19 професионални фолклорни танцьори заедно с моето биеха в един ритъм. Деца, които са конкуренти на терена, се обединиха в името на една идея. За тях вече всичко е различно – приятелството е над състезанието. Възможността, която имахме, е безценна!“, написа въодушевената Накева след събитието.

Вълненията по време на европейското бяха огромни и заради успехите на българските гимнастички. Стилияна Николова отново накара цяла България да се гордее, след като спечели европейската титла на бухалки и сребърни медали в многобоя, на топка и на лента.

„Някои от децата заедно със Стилияна се просълзиха, щом пуснаха химна. Толкова силна беше емоцията. Наравно преживяваха и разочарованието, когато Ева Брезалиева не успя да изпълни някои от съчетанията си“, спомня си талантливата треньорка.

Майката на Катерина – Кремена, също споделя колко е горда с дъщеря си. Тя описва наследницата си като спокойно, възпитано и изключително упорито момиче.

„Много е артистична и макар че започна късно да се занимава с художествена гимнастика, надмина всички около нея, просто защото е много отдадена“, споделя Кремена.

Катерина започва да тренира на осем години и половина, но бързо наваксва и впечатлява всички около себе си. Освен в залата госпожицата е отличничка и в училище. В дните около европейското хубавицата се готвела и за матурите.

„Вчера беше матурата по български език за четвърти клас. Дъщеря ми беше толкова щастлива, защото всичко е направила както трябва“, доверява грижовната родителка.

„Иска да стане лекарка, така че трябва много да се напъва, за да успява и в гимнастиката, и в училище“, категорична е майката.

Въпреки натовареното ежедневие Катерина никога не се оплаква.

„Тренира по пет-шест часа, после учи, пише си домашните и пак не мрънка“, уверява жената, създала младата грация.