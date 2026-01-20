Ергенката Анна-Шермин: Имам нова любов!

Още сме в ранен етап и не искам да говоря много, потайна е русата изкусителка

Шоубизнесът не е е място, в което могат да се пазят тайни - особено когато става дума за любов.

Най-обсъжданата ергенка Анна-Шермин не успява да скрие, че вече има половинка.

"Имам нова любов, но все още е на доста ранен етап и не искам да говоря много", призна в предаването "НАЙкаст" русата изкусителка.

Може би няма човек, който дори случайно да не е чувал за нейно величество Шермин. Още с влизането в "Ергенът: Любов в рая" тя прикова вниманието към себе си, коронясвайки се за кралица. С претенции до небето и висока класа, силиконката бе трън в очите на участниците, а и на зрителите.

"Аз съм провокативна, нежна, секси, самоуверена и не правя компромиси", смята за себе си ловчанлийката, която живее в Израел.

В предаването силиконката бързо се насочи към собственика на заложна къща - Красимир, с когото имаха бурна авантюра. Впоследствие той я смени с друга хубавица - фолкаджийката Киара, с която остана до големия финал. Ситуацията съвсем не разклати самочувствието на Анна, която в реалния живот не би погледанала мъж като Краси.

Шермин бързо прежали бизнесмена Краси

"Той ми е писал и преди формата и никога не съм смятала, че имам интерес да комуникирам с него - дори не съм му отговаряла. Не виждам смисъл да си говорим и след "Ергенът", щом видях точно за какъв човек става въпрос", категорична е блондинката, която говори 5 езика и няма и ден трудов стаж.

Шермин има строги изисквания към своите партньори. Освен интелигентни и начетени те трябва да са и богати - с възможност да й купуват скъпи бижута, да я водят по яхти и почивки.

Желаем щастие и най-вече здрави нерви на новия й избр