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Ергенката Айлин Бобева със сватба като от приказките!

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Каролина Церовска
672
Ергенката Айлин Бобева със сватба като от приказките!

Каролина Церовска
672

Пищна сватба като от приказките вдигна синеокото изкушение от „Ергенът“ Айлин Бобева.

Чаровната моделка каза заветното „да“ на любимия си мъж, чиято самоличност продължава да пази в тайна. Младоженците се венчават тази събота на церемония в Сен Тропе. Тържеството се състои на открито – в просторна вила сред природата. Кодът на събитието е бяло – цветът на нежността, който обагря и стотиците разпръснати рози по масите. Украсата включва и редица свещници, тузарски лампиони, покрити с камъни, палми и голяма растителност.

Акцент на вечерта, разбира се, е тоалетът на булката, който впечатлява със стил и изящество. За големия повод хубавицата избира ефирна бяла рокля с паднал ръкав и голяма цепка. Бижутата ѝ са семпли – нежно колие, пръстен и обеци. Косата на манекенката е прибрана назад, забулена от дълъг воал с дантела, спускащ се на няколко метра зад нея.

По-късно през нощта красавицата сменя тоалета си с по-къс – за повече удобство при танците. Тържеството сякаш пресъздава култовата италианска сватба от първа част на филма „Кръстникът“, който започва именно с венчавката на Кони – дъщерята на мафиотския бос Вито Корлеоне.

Плътно до каратистката на специалния ден е най-добрата ѝ приятелка от романтичното риалити – Валерия Георгиева. Облечена в къса синя рокля, манекенката заема ролята на кума и умело върви с Бобева до олтара. Прави впечатление, че на сватбата отсъства другата вярна дружка на Айлин от предаването – фолкпевицата Джия. От сторита на чалгаджийката се вижда, че в същия ден е била на яхтено събитие заедно с приятеля си Митко Динев. Самата Джия уважи моминското парти на булката, което се проведе през юни. Дали са се скарали след това обаче – остава загадка. Въпреки отсъствието на фолкаджийката на тържеството се появяват редица познати на младоженката от модните среди, сред които Габриела Крекманова, Росица Дамянова, гримьорката Мирела Карамочева и други, пише "България Днес".

Сватбата не преминава и без хвърлянето на букета и първия танц на съпрузите под звуците на романтичната песен „Can't Help Falling in Love“ на Елвис Пресли. Вечерта продължава с още емблематични парчета, смях и еуфория до зори.

Въпреки че официално е омъжена, ергенката от сезон 2 все още не споделя кой е човекът до нея. Дори на снимките от церемонията женихът е щракнат в гръб – без да се вижда лицето му. В медиите отдавна се спекулира, че мъжът до Бобева е богат бизнесмен от турски произход, който е около нейната възраст. За високия му статус свидетелства и годежната халка на Айлин, която е с пищен диамант. Който и да е избраникът на хубавицата обаче, личи, че я кара да сияе, да обича, да грее и да се радва на живота.

Желаем им много любов, хармония и семейно щастие! Горчиво!

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