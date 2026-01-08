Ето го тайното гадже на Даниел Пеев-Дънди (Снимки)

Красавицата Емилия официално е гаджето на Даниел Пеев-Дънди, разкри "България Днес".

В продължение на повече от година актьорът упорито криеше коя е половинката му, като в публичните си изяви единствено издаваше, че е много влюбен и има жена до себе си. През последните месеци Дънди намекваше с публикации в социалните мрежи коя може да е дамата, която е откраднала сърцето му, но връзката им вече официално е факт.

Даниел и брюнетката Емилия са забелязани на летището в София в последните дни на декември миналата година, докато чакат да се качат на нискотарифен полет до италианския град Милано. Двамата са на опашката с пътници, които се обслужват приоритетно, като вероятно са използвали тази опция, за да могат да вземат на борда по-големи куфари. По разкази на очевидци двамата са неразделни, постоянно стоят един до друг, а в очите им грее любов.

Даниел и Емилия гушнати пред катедралата в Милано

Други пътници веднага забелязват хубавата Емилия и след това погледът им се спира на актьора, който отслабна драстично и изглежда в отлична форма.

По време на новогодишната си ваканция Дънди и гаджето му посещават най-голямата забележителност в Милано - Метрополна катедрала на Рождество на Пресвета Богородица, която е символ на ломбардската столица и е обявена за национален паметник. Мястото е изключително популярно за снимки не само заради зашеметяващата си архитектура, но и заради големия брой гълъби на площада пред храма. Влюбената двойка се качва и на покрива на катедралата, каквато туристическа възможност има срещу съответното заплащане. Огромното струпване на хора в Милано по време на празниците не плаши влюбените, които чинно изчакват на опашка, за да влязат във впечатляващата сграда.

Двамата влюбени преди полета за Милано

Актьорът и половинката му чакат на опашката с приоритетни пътници

Отношенията между актьора и красавица се развиват адски бързо. Двамата вече живеят под един покрив в София. Дънди никога досега не е бил засичан на събития с дамата, пленила сърцето му. Нито имаха общи снимки в социалните мрежи допреди няколко дни, когато това се променя.

Пеев на върха на миланската катедрала

Мацката, чието пълно име е Емилия Димитрова, работи като учител и хореограф.

Актьорът винаги е излизал само с истински хубавици. Преди да си хване сегашното гадже, най-сериозната му връзка бе с колежката му Боряна Братоева, която по-късно се залюби с Николаос Цитиридис и двамата в момента са двойка.

От дълго време насам самият Дънди е коренно различен. Актьорът се подлага на строга диета. И отслабна почти до неузнаваемост, което още повече привлича женските погледи към него.

Дънди прави задължителна туристическа снимка с гълъби

Точно преди година Пеев беше участник в "Черешката на тортата" и отговори на въпроса дали има жена до себе си по време на вечеря. Темата бе повдигната от неговата колежка Симона Халачева, която беше сред гостите на масата в дома му.

"Дънди, ти имаш ли гадже?", попита директно Симона.

"Защо ме питаш такива неща?", отговори неподготвен Дънди, но след шеговитите коментари за "пияни скариди и весел креват", той се пошегува: "Гадже ли трябва да имаш, за да направиш скариди за някого?".

Въпреки опитите му да избегне темата актьорът все пак призна: "Отскоро нещо се случва и ми е много хубаво. Не искам да го опороча". Дънди добави, че въпросната дама е помогнала в подготовката на дома и кухнята преди пристигането на екипа на "Черешката".

"Баба ми ме пита кога ще я направя прабаба. Аз й казвам: "На 80 години си, спокойно!", сподели няколко дни Дънди по време на гостуването си в предаването "На кафе" по Нова телевизия.

През лятото на миналата година Дънди призна, че ще има сватба с любимата си жена, без отново да я назове, като щастливото събитие е планирано за 14 юли 2026 г.