Стефани от "Биг брадър" стана майка

Помните ли култовата съквартирантка Стефани Йорданова, която влезе в последния „Биг брадър“ бременна? Е, участничката вече е майка на здраво момченце!

Радостната вест обяви самата тя в инстаграм профила си преди около седмица. Тогава татуистката от врачанското село Малорад качи трогателна снимка от родилния дом - минути след като дава живот на своя наследник. Кадърът запечатва мига, в който младата жена за първи път вижда бебчето - момент, който остава в съзнанието й завинаги. Новородено проплаква на 14 май в 11:25 и е перфектните 49 см. Кръщават го с божественото име Ангел, което да го пази и закриля по пътя му.

22-годишната Стефи влезе в най-известната къща у нас през септември 2025 г. Прекрачвайки прага, хубавицата вече имала съмнения, че е заченала, но преценява да не ги споделя с продукцията. Мълвата обаче бързо се разпространи сред съквартирантите и малко по-късно Йорданова си направи тест за бременност в ефир. Двете чертички бяха ясни, а хубавицата се нагърби с тежката задача да съобщи на родителите си по телевизията. Още тогава мацката призна, че те не одобряват връзката с бащата на детето й заради ромския му произход. Въпреки това майка й и баща й заявиха, че застават плътно до нея в отглеждането на детенцето.

По-късно красавицата напусна пределите на шоуто и ситуацията сякаш се поуталожи. Още през ноември с наедряло коремче Стефани замина за Дубай заедно с мъжа си Марин. Там пред най-високата сграда в света - „Бурдж Халифа“, той падна на колене и поиска брак на изгората си. Отговорът й бе ясен: „Хиляди пъти „да“, и двамата продължиха своята приказка.

През април двойката вдигна пищна сватба, с която узакони съжителството си. Въпреки че Стефи бе в доста напреднала бременност, тя смени цели две лъскави рокли, обсипани с камъни и блясък. Месец по-късно на бял свят идва и малкият Ангел, който вече е у дома под грижите на своите родители.