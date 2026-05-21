Марешка Бардем: Исках да са самоубия. И то неведнъж.

"Исках да са самоубия. И то неведнъж. Причината е, че се чувствах необичана."

Това шокиращо признание направи пред "България Днес" Марешка Бардем. Родената като Марха Осмаева риалити героиня добави, че тези суицидни мисли я спохождали още от малка.

"Аз отдавна страдам от сънна парализа. И затова край мен винаги е имало една сянка, която ме преследва, и аз се мъча да я пресъздам в картините си", разкри участничката в "Игри на волята".

"Не е присъщо на едно дете, но се дължи на проблеми в семейството. Там нямаше любов. Родителите ми много работеха, не им оставаше време за мен и моята нужда от обич. Трябваше да се оцелява. Но винаги съм осъзнавала, че краят си е край. И че единственото нещо, което има значение след твоята смърт, след като напуснеш този свят, е колко си бил обичан, на колко хора си помогнал", убедена е горещата мацка с чеченски корени.

Бардем твърди, че досега не е правила реални опити да сложи сама край на живота си, а само си е мислела за това. По-късно осъзнала, че това е нещо напълно неприемливо.

Но освен че се е чувствала необичана като дете, тя е била провокирана да се замисля за самоубийство и от "хитростта и използвачеството" на много хора в своето обкръжение.

"Непрекъснато ми искаха пари. Без да питат откъде ги изкарвам. Аз винаги съм давала, когато мога. Но когато нямам, си стоя заключена вкъщи и не излизам", твърди пред "България Днес" Марешка.

Провокативната хубавица не може да забрави и друга лична драма, свързана със загубата на неин приятел. Тя не разкри за "България Днес" неговото име, но описа причините, довели до ранната му гибел.

По думите й нейният приятел бил на успокоителни, тя го съветвала да ги остави, даже му се карала и ги изхвърляла.

"По едно време той ги спря рязко и това се отрази на психическото му състояние. Каза ми, че за първи път се е влюбил и е разбрал какво е любовта. Влюби се в един мъж! Това е много дълга история. Откриха му и друго заболяване, но той не се лекуваше. Ние се разделихме и казах на родителите му да се погрижат за него. И един ден го намират със скъсани вени под коленете и счупени ръце. Намериха извършителя и го осъдиха", разказа още за "България Днес" риалити героинята.

В последно време Марешка Бардем обръща особено внимание на случаи, останали "извън телевизията и интернет". Един от тях е обявената като самозапалване смърт на млада жена в автомобила й край Поморие.

"Моя приятелка, с която излизаме всеки ден, познава това останало на 29 години момиче. Били са колежки. Пред моята приятелка момичето споделяло как имало мечти и планове, щяло да пътува и изведнъж... се запалва в колата си и никой не говори за това нещо!", негодува заселилата се у нас чеченка.

"Разпитах двама души в Поморие, които смятат, че става въпрос за убийство, но се страхуват да говорят. Стана ми много гадно, когато виждам, че някакви хора биват прикривани", признава Марешка.

От известно време на балкона на хубавицата в столицата не са "кацали" пришълци от Космоса, но тя продължавала да е свидетел на особени знаци, да има странни видения и сънища.

"Това са нещо като оживели картини край мен, но е трудно за обяснение", прави уговорката тя.

Сега Бардем вече е стигнала до философията, че всеки миг трябва да се цени, защото животът е много кратък.

"Имаме ръце, крака - малко, но нека да го ценим. Тъй като има много хора, които непрекъснато мрънкат за пари. А има и други хора, за тях пък е нормално да ходят нагоре-надолу за чужда сметка", възмущава се Марешка Бардем.