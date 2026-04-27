Ето я жената на новия бос на „Левски“ (СНИМКИ)

„Левски“ има своя нов собственик – милиардера Атанас Бостанджиев. Крупният бизнесмен донесе късмет на „сините“ при появата си във вечното дерби срещу ЦСКА. Футболистите на треньора Хулио Веласкес победиха с 3:1 и вече докосват чаканата от 17 години титла.

За новия силен човек в „Левски“ до момента се знаеше малко. Оказва се, в личен план той е щастливо женен, с две деца. „България Днес“ първи научи, че съпругата на Бостанджиев се казва Мария Салабашева. Те са горди родители на по-големия си син Стефан и по-малката дъщеря Мая. Децата са родени и израснали в английската столица Лондон, където семейството притежава луксозно имение в скъп квартал. Наследниците на Бостанджиев се занимават активно със спорт в детските си години.

Синът тренира футбол, а щерката е балерина, карат и ски през зимата. Стефан дори бе в компанията на татко си на трибуните на Националния стадион „Васил Левски“ в събота. Феновете веднага забелязаха удивителна прилика между него и големия ни талант във Формула 2 Никола Цолов. Тийнейджърът бе облечен с фланелка на „Левски“, а татко му – наметнат със синьо шалче и черна шапка с логото на клуба. Фамилията обича да пътува и често си организира екскурзии в някои от големите европейски градове.

Атанас Бостанджиев е основател и главен изпълнителен директор на Gemcorp Capital, където отговаря за цялостното управление на компанията. Там е съдружник с Първолета Щерева. Преди това е главен изпълнителен директор на VTB Capital – компания, която спонсорираше „Левски“ преди повече от десет години. Един от значимите проекти на бизнесмена е инвестиция в петролна рафинерия в Ангола на стойност близо 2 млрд. долара. Атанас е основател и на българската благотворителна организация „Шанс за децата на България“, която подкрепя талантливи млади хора от цялата страна в разгръщането на техния потенциал.

„Много добър старт. Супер беше, наистина уникално. Поздравявам всички „сини“ фенове. Да очакват шампионска титла и нов стадион“, бяха думите на Бостанджиев след първото му дерби с ЦСКА като собственик на клуба.

„За мен е голяма чест да поема тази отговорност към „Левски“. Още от първите ми разговори с г-н Сираков между нас имаше пълно разбирателство за посоката, в която клубът трябва да се развива, и се радвам, че той ще продължи да бъде президент. Моят ангажимент е „Левски“ да съхрани своята уникална идентичност и независимост, като в същото време върви уверено към устойчиви успехи както на терена, така и във всяка ключова област от развитието си“, обещава бизнесменът.

„България Днес“ научи още, че Бостанджиев е родом от Бургас. Собственик е на марината в град Созопол. Обича да кара кайт сърф на морето. Освен почитател на „Левски“ от дете, също така е фен на лондонския „Челси“.

Неговата фамилия произлиза от персийската дума bustan (градина, място с аромат). В турския и българския език думата бостан добива значение на място, засадено с дини и пъпеши.

Вчера досегашният мажоритарен акционер на „сините“ Наско Сираков празнува своя 64-ти рожден ден. Той бе в най-скъпата компания – трите си внучки. Съпругата му Илиана Раева не пропусна да го поздрави публично с топли думи в социалните мрежи. „ЧРД, Любов моя! Да си ми жив и здрав! Благодаря за изумителното приключение, което споделяме вече толкова години... Ех, че преживявания са... Бог да те закриля, да се радваме дълго на сплотеното ни, голямо семейство! Обичам те във вечността“, сподели Раева. Наско ще остане в управата на „Левски“ в ролята на президент, но няма да има дялове в дружеството.