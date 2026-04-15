Евгени Генчев е големият победител в „Кухнята на Ада“ (ВИДЕО)

Евгени Генчев е големият победител в звездния отбор на „Кухнята на Ада“, финалът бе заснет само преди броени дни, а зрителите ще го видят през май, писа „Филтър“.

След като показа завидни кулинарни умения по време на целия сезон в риалити шоуто на Нова телевизия и смая дори шеф Виктор Ангелов, на финалната права пианистът се изправи срещу Мис България 2006 Славена Вътова. Въпреки напрегнатата битка ергенът Евгени отново бе безапелационен и грабна плакета. За страхотното си представяне той получи поздравления от участниците в звездния отбор, както и от актьора Виктор Калев, който присъства на финала.

След края на риалити шоуто Евгени Генчев и продуцентът Кирил Кирилов заминаха за Гърция, където посрещнаха великденските празници. Но и там пианистът демонстрира кулинарни умения. В специално видео, заснето в подножието на Акропола в Атина, той показа какъв козунак е омесил, и то за първи път.

Сега Евгени Генчев е в очакване на големия концерт-спектакъл „Валсът на розите“, който ще е на 26 април в Зала 1 на НДК. В него се преплитат класическа музика и различни истории, а на сцената заедно с пианиста ще излязат Мариус Куркински, Деси Бакърджиева, Силвестър Силвестров, Петър Данов, Кристиян Стоичков и балерината Марта Петкова.