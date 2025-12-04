Фанка Борисова: Зная, че няма да спечеля „България търси талант“

Продадените картини на Фанка Борисова от защитеното жилище в Перник не само я изстреляха до финала на „България търси талант", но и подпомагат финансово социалния дом, в който живее.

Скромната художничка признава, че част от средствата отиват за нуждите на мястото, което нарича свой дом. Без шум и без претенции просто казва „Ами да, помагам“.

Фанка се превърна в едно от най-обичаните лица на сезона на тв предаването. Творбата й, посветена на покойна нейна приятелка, с която не е могла да се сбогува, трогна дори строгия Николаос Цитиридис.

В момента всички нейни картини вече са изкупени - след като по време на живото излъчване Цитиридис призова зрителите да направят това до края на лайфа.

Под снимка в социалните мрежи, на която позира с нейна картина, бившият тв водещ написа: „Картините на Фани са добротата, от която имаме нужда. Призовах до края на лайфа картините й да бъдат изкупени и това е факт. Тя е на финал, а аз имам спомен завинаги“.

Фанка е трогната от огромното доверие. „Не знаех, че толкова много хора ще ме подкрепят“, сподели пред „България Днес“ артистката. И въпреки това остава изключително скромна: „Аз съм просто една рисувачка. Не мисля, че мога да спечеля - има по-голяма конкуренция от мен.

Художничката признава, че за нея

истинският фаворит за победата в този сезон на „България търси талант“ е младата Петра,

в чийто талант вижда потенциал за победа.

От журито най-любим й е Николаос Цитиридис - според нея той е човекът, който най-точно улавя чувството зад рисунките й и винаги успява да я разбере.

Фанка вече се готви за финала -рисува, репетира, притеснява се. Не издава детайли, но твърди, че ще е „нещо грандиозно“. Междувременно в Перник от 5 декември в къщичка №6 на коледния базар ще бъдат изложени изделията, които художничката и другите потребители от социалния дом са изработили.