Филип Киркоров даде милион за куче (Снимки)

Филип Киркоров даде за новото си куче 1,2 млн. рубли, което по курса вчера е малко над 12 800 евро, писа „Телеграф“.

Песът е истински уникат – пудел, но толкова малък, че е джудже дори за породата си – само 300 грама, твърдят познавачи. Тази по-малка разновидност на минипуделите принципно започва от 2–3 килограма нагоре.

Първоначално певецът не пожела да съобщи името на кученцето, но впоследствие поясни, че го нарича Леонардо Киркоров – като му е дал собствената си фамилия.

„Не просто куче, а шедьовър! Произведение на изкуството! Погледнете пропорциите, муцунката, походката! Той е толкова малък, толкова крехък, сякаш е направен от порцелан. Много е жизнен, енергичен и любопитен“, възхищава се певецът на новия си домашен любимец.

Според руската преса в дома си звездата е отредила специално място за новия член на семейството. Леонардо е обсипан с всякакви бутикови играчки и уреди за правилно развитие, като някои от тях надвишават милион рубли.

Самият Киркоров е избирал всичко едно по едно, като се е съветвал със специалисти кое ще е най-подходящо за ръста и грамажа на Леонардо. Някои пък предполагат, че кучето не е кръстено на Леонардо да Винчи, а на актьора Леонардо Ди Каприо, с когото навремето Киркоров е имал желание да прави съвместни проекти, но те така и не се осъществили. Самият той не е пояснявал как точно е избрал името.

Миналата година Киркоров с много тъга съобщи, че е загубил кучето си Хари, което му е било верен приятел в продължение на 16 години. Дъщерята и синът на звездата също силно скърбяха за загубата. Явно сега семейството е решило да си вземе нов любимец.