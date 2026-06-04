Замесиха национал за данъчни измами в Полша: Божидар Чорбаджийски заплашен със затвор

Бившият национал Божидар Чорбаджийски бе замесен в схема за укриване на данъци в Полша. Според румънското издание "Голазо" българският футболист е бил част от мащабна схема на организирана престъпна група, занимаваща се с издаване на фалшиви фактури с ДДС на футболисти. Чорбаджийски игра в полското първенство за "Стал" и "Видзев" от октомври 2020 г. до юли 2025 г. В момента той е част от румънския "Херманщат", с който преди няколко дни изпадна от елита.

Според информацията регионалната прокуратура на Гданск е издала европейска заповед за разследване, с която се изисква румънските власти да уведомят Чорбаджийски за обвиненията и да го разпитат. В аферата са замесени 68 футболисти, а полските власти подозират, че Чорбаджийски е сред тях. Щетите за хазната на Полша са за над 3 500 000 евро. Според полските прокурори мащабът на аферата е огромен.

Съдът е разпоредил делото да бъде препратено до Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма - Териториален офис Сибиу. В заключението на Трибунала в Сибиу се посочва, че полските прокурори разследват "дейността на организирана престъпна група, водена от Роберт Франковски, която се е занимавала с издаване на фалшиви фактури с ДДС на футболисти".

"България Днес" потърси Божидар Чорбаджийски за скандала, но на този етап бившия капитан не иска да коментира. Засега не е ясно дали той действително е замесен в схемата, или информациите са спекулации. По полските закони подобно укриване на данъци се класифицира като фискално престъпление от изключително големи размери. Наказанието е до 10 години затвор и солидна глоба.

Според разследващите групата е използвала няколко търговски компании, контролирани от Роберт Франковски, когото местната преса описва като известна фигура от подземния свят.

Според полските прокурори футболистите са били потърсени чрез бившия играч и настоящ треньор Кшищоф Соберай (44 години), който е улеснил достъпа им до данъчни фактури, издадени от разследваните компании.

Чорбаджийски далеч не е първия футболист, замесен в измами с данъци. Световни звезди като Лео Меси и Неймар също имаха сериозни проблеми със закона, заради което платиха милиони.