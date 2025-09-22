Фолк певица напира за Мис Силикон! Тату и OnlyFans модели сред участниците

Тази есен конкурсът „Мис Силикон“ обещава едно от най-интересните си издания. Сред дванадесетте се откроява попфолк певицата Аджи Илиева, позната с участията си в лейбъла на Оцко, вече четири години работи активно на музикалната сцена и има над десет клипирани песни. Тя кандидатства за конкурса още в средата на лятото и е сред одобрените участнички.

„Сред претендентките се открояват още OnlyFans и тату модел, студентка по право и медицинска сестра. Едно от момичетата има над 400 татуировки по тялото си", споделиха за "Телеграф" организаторите. Определено тазгодишният подбор е особено разнообразен, добавят още те. Най-младата участничка е на 21 години, а най-възрастната на 44.

Организаторите разкриват още няколко любопитни факта: дамата с най-големия силиконов бюст тази година притежава общо 2000 кубика, а една от съперничките й е преминала през над 12 пластични интервенции по цялото тяло.

Конкурсът ще се проведе в края на октомври в Студентски град и ще излъчи новата носителка на титлата „Мис Силикон".

Това е 17-о издание на събитието, допълват още от конкурса. Момичетата ще дефилират в 3 тура по бански, бельо и рокля. Разбира се, дали ще има без бански, ще разберат само тези, които присъстват на живо.