Гаджето на Джийза си изпили носа за втори път! Успешно ли?

Гаджето на Благой Георгиев - Мария-Луиза, легна под ножа с голяма доза страх. Инфлуенсърката се похвали с нов нос.

Оказа се, че тя се подложила на интервенция на този орган за втори път. Причината е, че преди няколко години е имала операция на носа, която не била никак успешна. Заради това гаджето на Благо била доста притеснена при новото лягане под ножа. Сега интервенцията била в Турция и й е струвала около 10 000 евро, пише „България Днес“.

„Последните дни бяха повече от страхотни“, обяви Мария-Луиза.

„Признавам, страxyвах се от самата операция, от възстановяването, от всички процедури след нея. Но благодарение на невероятния екип тези дни се превърнаха в едно спокойно и дори приятно преживяване. Искам да кажа само едно: не е страшно и не боли, когато имаш до себе си хора, които наистина се грижат за теб. Благодаря ви от сърце!"

Георгиев бил плътно до половинката си по време на целия й престой в клиниката в южната ни съседка. Това си личи от серията снимки, качени от Мария-Луиза в инстаграм. Бившият национал взел мерки нищо да не липсва на любимата му и тя да бъде напълно обгрижвана.

Половинката му се възстановява добре от операцията. Все пак все още е с превръзки на носа и не е видим цялостният резултат от операцията й.

Двамата с Благо са заедно от няколко месеца. В началото Джизъса отричаше връзката им, но накрая двамата я обявиха официално в социалните мрежи. Оттогава не спират да демонстрират любовта си пред всички.