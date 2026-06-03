Сашо Кадиев: Мама видя ембриона на бебето ни в кафето си! (КАДРИ)

Катерина Евро първа разбрала, че ще става баба отново – и то по доста необичаен начин. Майката на Александър Кадиев видяла в пяната на сутрешното си кафе образ, който й заприличал на ембрион, а дни по-късно се оказало, че интуицията й изобщо не я е подвела, пише Intrigi.bg.

Любопитната история разказа самият Сашо Кадиев в „Преди обед“, където заедно със съпругата си Ивелина Чоева говори за дългия и емоционален път към бременността.

Според актьора бъдещото бебе е било чакано повече от година и половина. Въпреки че и двамата с Ивелина били напълно здрави според медицинските изследвания, желаната бременност така и не настъпвала.

„Направихме си предварително изследвания и се оказа, че сме абсолютно здрави. Но явно заради този стрес, който се образува при жената, просто не става“, разказа Кадиев.

Ивелина също призна, че очакването започнало да се превръща в истинско изпитание.

„Всички ми казваха да се успокоя, което много ме дразнеше, защото как да се успокоиш. И просто дойде един ден, в който ми беше все тая. Писна ми, изморих се да чакам и то стана“, призна моделката.

Двамата разкриват, че бебето е било заченато малко преди тяхно пътуване до Торино. Там посетили прочутата катедрала, в която се съхранява Торинската плащеница, и отправили молитва за дете.

Истинската изненада обаче дошла след завръщането им. Ивелина отишла на гости на Катерина Евро, а актрисата още от вратата й заявила, че е бременна. Причината била странна фигура в млечната пяна на кафето й, която според нея приличала на ембрион.

По време на предаването Кадиев дори показа снимка на въпросното кафе, а зрителите сами можеха да преценят колко необичайно изглежда изображението.

Няколко дни по-късно Ивелина случайно минала покрай лаборатория и решила да си направи изследвания, включително кръвен тест за бременност. Резултатът потвърдил думите на бъдещата баба.

Щастливата новина била съобщена на Кадиев по специален начин. Ивелина му подарила картичка с послание: „Единственото по-хубаво нещо от това да си ми съпруг, е да си баща на нашето дете. See you in December, daddy! (в превод: „Ще се видим през декември, тате!“ – б.р.).

Днес двамата вече очакват с нетърпение появата на бебето, а полът му ще бъде разкрит съвсем скоро. Най-развълнувана от всички обаче се оказала дъщерята на Кадиев – Катерина, която не успяла да сдържи сълзите си от щастие и непрекъснато прегръщала Ивелина след новината.