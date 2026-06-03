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Ивка Бейбе търси мъж в „Ергенът: Любов в рая“

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Румен Димитров
672
Ивка Бейбе търси мъж в „Ергенът: Любов в рая“

Румен Димитров
672

Снимките на втория сезон на риалити шоуто „Ергенът: Любов в рая“ вече започнаха в Гърция, а предаването ще се завърти в ефира на Би Ти Ви през есента. Форматът е по-различен от класическия вариант на „Ергенът“, тъй като в него по равен брой мъже и жени се впускат в търсене на любовта. Те живеят в имение заедно и са изправени пред различни предизвикателства.

Една от участничките в новия сезон пък със сигурност ще е сред най-коментираните от зрителите. Скандалната интернет дама Ивка Бейбе реши да си търси мъж именно в любовното риалити, а това няма как да не предизвика буря от емоции, пише "Филтър".

Ивка Бейбе е известна с признанията си за своя интимен живот, включително и с това, че е влизала в най-различни секс конфигурации. Тя имаше връзка и с Ерген №2 Евгени Генчев, но историята им приключи с голям скандал. Дали обаче този път щастието ще се усмихне на Ивка, ще стане ясно в „Ергенът: Любов в рая“.

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