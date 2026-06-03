Музиканти захапаха Папи Ханс след грандиозния концерт в „Арена 8888“ СНИМКИ

Папи Ханс препълни зала „Арена 8888“ на 30 май, а около 15 000 души пяха заедно с него. Певецът и поет избра нестандартен начин за изява на грандиозния си концерт, тъй като бе сам на сцената – без оркестър и без балет. Това по никакъв начин не се отрази на качеството на спектакъла, но сред музикантите се появиха критики към решението му, пише "Филтър".

Според тях не е сериозно в толкова голяма зала да се излиза без бенд, който да свири на живо. Те го обвиниха, че е спестил средства за оркестър, с цел да увеличи личната си печалба.

Въпреки това концертът премина при огромен интерес, а публиката беше повече от екзалтирана, дори и без бенд.

Самият Папи Ханс написа в социалните мрежи:

„Някога си мислех, че когато напълня тази зала, ще се почувствам по-голям.

А се чувствам по-малък.

В такива моменти човек си припомня колко мъничко нещо е той. Колко мънички парченца сме от цялата картина.

Това, което се случи тук, не беше за мен. Аз съм само саундтрак, само пресечна точка. И просто предавам моите истини в песни.

Тази вечер беше за деликатните хора. За тези, които не се страхуват да се срещнат с чувствата си, със себе си. За хората като тревичка, които, колкото и пъти да бъдат настъпани, ще пораснат пак. Защото без тях тук е пустиня.

Никога не губете светлината си. Ако търсите знак – това е той. Колкото до мен…

За миг успях да се погледна през вашите очи.

И по-обичан и щастлив не съм бил през живота си.“