Музиканти захапаха Папи Ханс след грандиозния концерт в „Арена 8888“ СНИМКИ

Папи Ханс препълни зала „Арена 8888“ на 30 май, а около 15 000 души пяха заедно с него. Певецът и поет избра нестандартен начин за изява на грандиозния си концерт, тъй като бе сам на сцената – без оркестър и без балет. Това по никакъв начин не се отрази на качеството на спектакъла, но сред музикантите се появиха критики към решението му, пише "Филтър".
Според тях не е сериозно в толкова голяма зала да се излиза без бенд, който да свири на живо. Те го обвиниха, че е спестил средства за оркестър, с цел да увеличи личната си печалба.
Въпреки това концертът премина при огромен интерес, а публиката беше повече от екзалтирана, дори и без бенд.
Самият Папи Ханс написа в социалните мрежи:
„Някога си мислех, че когато напълня тази зала, ще се почувствам по-голям.
А се чувствам по-малък.
В такива моменти човек си припомня колко мъничко нещо е той. Колко мънички парченца сме от цялата картина.
Това, което се случи тук, не беше за мен. Аз съм само саундтрак, само пресечна точка. И просто предавам моите истини в песни.
Тази вечер беше за деликатните хора. За тези, които не се страхуват да се срещнат с чувствата си, със себе си. За хората като тревичка, които, колкото и пъти да бъдат настъпани, ще пораснат пак. Защото без тях тук е пустиня.
Никога не губете светлината си. Ако търсите знак – това е той. Колкото до мен…
За миг успях да се погледна през вашите очи.
И по-обичан и щастлив не съм бил през живота си.“