Георги Ланеца от "Биг Брадър" пръв възпя еврото

Нашумелият с участието си в "Биг Брадър" чалга изпълнител от Луковит Георги Марков пуска всеки момент в социалните мрежи и музикалните канали песента си "Евро".

"Тя е изцяло авторска на известния композитор на "Пайнер" Мартин Биолчев, създател на мегахита на Азис "Сен Тропе". Негови са мелодията, текстът и аранжиментът. За пръв път в моята кариера си позволявам такъв скъп аранжимент, но замисълът го заслужава", каза за вестника "риалити героят с ланците".

Записването на клипа към парчето обаче е придружено от фалстарт. На 30 декември, точно когато тръгвал към къщата на видеооператора в луковитския квартал "Изток" да правят видеото, токът угаснал, и то единствено на неговата улица.

"Виждам в това Божия пръст, но песента вече е записана и скоро всички у нас ще могат да я чуят", казва певецът.

"Аз съм си патриот и ми е много носталгично за нашите левове. Честно казано, не одобрявам смяната на нашата валута с евро. Но няма как. Така ни е наложено от властите, така са решили управляващите и ние сме съгласни. Все още и аз, и семейството ми си боравим с лева. Вчера жена ми, нали е софиянка, кара един курс в София и отидохме да вземем някои неща от едно магазинче. За първи път ми върнаха евро, аз бях дал български пари. И казвам на продавача: "Ама нямате ли стотинки?". Стана ми едно гадно, въпреки че аз съм живял доста години във Франция и Гърция, боравил съм с евро. Но си взех рестото, няма как. Това е животът", сподели за "България Днес" фолкизпълнителят.

Георги Марков издаде в аванс само за вестника, че припевът на новото му парче гласи: "Евро, евро, бройкам си, евро, евро имам си, евро, евро, харча си, да се пукат всички душмани". "Този път песента не е кючек, по-бавна е, закачлива, без характерните цигански ритми, по-спокойна е...", поясни риалити героят.

"На клипа съм без ланци, само с едно ланче. Много изчистено, много елегантно, само с една визия съм - в черно, това е любимият ми цвят. И докато пея, мятам евро банкноти, но това са всъщност хартийки от голям столичен магазин. Въпреки това един мой колега, няма да му казвам името, ме нахейти здраво заради тях", смее се луковитският певец.

"България прие еврото за национална валута и това не бива да ни притеснява. Аз имам изненада за 2026 г. и това е песента "Левовете в евро сменям аз". Готова съм с нея, текстът й е социално насочен и много актуален. Няма обаче да е точно чалга звучене за танцуване. Спирам обаче дотук, защото имам интуиция, че ще е хитова и да не ми я открадне някой", сподели тези дни Дупнишката Мадона.

За разлика от нея чалга певецът Александър Ненов пусна без притеснение малко преди Нова година свое парче, посветено на еврото. "Еврото пристига, подготвям се сега, във банката отивам пари да обменя, курсът ще е двоен, заплатата и тя, добре дошла, България, във еврозоната", припява веселяшки Ненов.