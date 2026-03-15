МВР отказва да върне пистолетите на Христо Шопов

Христо Шопов вече втора година не може да получи трите си пистолета от МВР заради делото за закана за убийство към своята съседка Патриша Тийвс. Огнестрелните оръжия на 62-годишния актьор му бяха отнети от властите в края на февруари 2024 г., когато той беше задържан след ескалация на битов скандал със своята комшийката и последвала жалба на гражданката на Люксембург, че Шопов е насочил пистолет към главата й с репликата: „Ще те убия!“

Близки до Христо Шопов разказаха, че през последната година актьора на два пъти е подал молби до служба „Контрол на общоопасните средства“ в МВР пистолетите да му бъдат върнати, които обаче не са били удовлетворени. Шопов настоява, че има право да разполага с оръжията си, тъй като е с чисто съдебно досие, досега винаги ги е съхранявал правилно, а освен това с пистолетите тренира стрелковите си умения, нужни за упражнението на актьорската му дейност.

Преди дни шансовете на Христо Шопов да си върне

трите конфискувани от МВР пистолета

рязко се увеличиха, след като Софийския районен съд изцяло оправда актьора, че е насочил своя „Глок 19“ към Патриша Тийвс и че е заплашил чужденката с убийство. Според магистратите има много разминавания в показанията на Тийвс, които се разминават хронологично и не отговарят на събраните по делото доказателства. Нямало и доказателства, че Христо Шопов е изрекъл заплахите: „Ще те застрелям в лицето с пистолета си“ и „Ще те убия“. Според магистратите е много малко вероятно и дори невъзможно съседката на Христо Шопов да е изпитала реален страх за живота си, тъй като тя не спирала да ругае по актьора и жена му, да ги провокира и да снима с телефона си целия скандал. „Това не е поведение на човек, който изпитва страх за живота си“, е становището на съдиите от Софийски районен съд. Преди да бъде изцяло оправдан от съда, Христо Шопов даде обяснения пред магистратите и разказа своята версия на разигралите се събития. До неотдавна той мълчеше.

„В нощта на 23 срещу 23 февруари 2024 г. жена ми Мариана ме събуди. Каза ми, че

някой блъска по прозорците и по вратите.

Взех си пистолета, единия от трите, който притежавам – „Глок 19“, и излязох на двора. Тогава видях, че това е съседката ми Патриша Тийвс. В този момент и Мариана излезе и тогава започна скандалът. Аз се прибрах вкъщи, оставих пистолета в сейфа, след което отново излязох навън. Никога не съм й насочвал оръжие, пистолета дори не беше в мен по време на последвалия скандал. Не съм я заплашвал с убийство, нито по какъвто и да е начин“, категоричен беше Христо Шопов в съда. Според твърденията му, Патриша Тийвс, а не той или съпругата му, е отправяла закани.

„Тийвс ни заплашваше – мен, жена ми и сина ми, като казваше, че ще дойде една от големите телевизии, защото се интересували от мен. Причината е, че по това време синът ми се махна от дадената телевизия и те се интересуваха от него“, разкри Христо Шопов. Неговият син Наум беше водещ на реалити форматът „Ергенът“ по Би Ти Ви. „По време на целия скандал Патриша се държеше провокативно, казваше ми: „Хайде, ела и ме удари!“.Няколко пъти се опитах да потуша скандала, но не успях.

Тогава се приближих и я бутнах,

а тя залитна и падна. След това се обърнах и се прибрах вкъщи. Те с Мариана продължиха да се карат, но след малко и жена ми се прибра. След около десетина минути дойде полицията“, разказа Христо Шопов в съдебната зала.

Изненадващо, но на последното заседание по делото Патриша Тийвс отсъстваше от съдебната зала. Нейният адвокат обаче обяви, че ще обжалва решението на съда. Оправдателната присъда на Христо Шопов не е окончателна и делото предстои да се гледа на втора инстанция в Софийския окръжен съд.

Според версията на Патриша Тийвс, тя и Христо Шопов имали битови съседски спорове повече от две години, но конфликтът ескалирал, след като съпругата на Шопов – Мариана Станишева, паркирала така автомобила си, че Тийвс не можела да излезе със своята кола. Затова чужденката извикала такси, но преди това вдигнала едната чистачка на колата на съседката си.

Когато се върнала малко след полунощ, Патриша намерила своята чистачка счупена. Тогава тя позвънила на вратата на Шопови, за да им иска обяснение. По думите й Христо Шопов излязъл с пистолет и го насочил към главата й, след което я ударил. 38-годишната гражданка на Люксембург успяла да заснеме с камерата на мобилния си телефон инцидента и предоставила видеото на прокуратурата.

Експертиза обаче доказа, че Христо Шопов

не е държал пистолет, а ключове

в ръката си, а съдиите са склонни да вярват, че актьорът умишлено е предизвикан от Патриша, която целяла провокация с цел да предизвика шумен медиен скандал заради популярността на своя комшия. „Това категорично не е вярно! Дори не знам кой е този човек”, отсича чужденката.

Твърдящата че е заплашена с убийство Патриша Тийвс беше внесла съдебен иск за неимуществени вреди за 15 000 лева срещу Христо Шопов. В мотивите си да иска финансово обезщетение от актьора, гражданката на Люксембург посочва, че след инцидента й се наложило да напусне имота, който обитавала под наем в съседство с къщата на Христо Шопов, тъй като изпитвала страх за живота си, а срещу нея били настроени всичките й съседи. Тийвс твърди, че е загубила пари заради преместването си в ново жилище под наем, тъй като вложила немалка сума в имота в ж.к. „Малинова долина“, в който е живяла под наем. Финансовите й претенции обаче са изцяло отхвърлени.