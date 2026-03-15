Енджи Касабие страдала от тежка следродилна депресия

Диетоложката Енджи Касабие неведнъж е говорила открито за трудния си път към майчинството. Дълго време тя и съпругът й – ливанският модел Рабих Ел Зейн, мечтаят за дете. За щастие, преди 6 години тази мечта се сбъдва и днес двамата се радват на своя син Райън.

Макар че обича да глези наследника си, Касабие признава, че може да бъде и строга майка. Тя е убедена, че децата усещат емоциите на родителите си и затова се старае да пази спокойствие и позитивна атмосфера в дома си. „Синът ми е спокоен, защото и аз съм спокойна. Давам му нужната самостоятелност”, казва диетоложката.

Енджи е категорична, че иска да възпита истински мъж и не допуска разпуснато поведение от страна на малкия Райън. Според нея децата трябва отрано да се учат на самостоятелност, за да могат един ден да се справят уверено с житейските предизвикателства. За нея и съпруга й образованието е изключително важно. Двамата се стараят синът им да расте в многоезична среда. „Ако говорим за богатство откъм учене, това са езиците. Той вече говори и разбира арабски, български и английски. Колкото повече езици, толкова по-добре! Възпитаваме го още да има вяра, защото тогава ще има и обич в сърцето си”, споделя гордата майка.

Пътят към това щастие обаче не е бил лесен. Касабие не крие, че се е сблъсквала с много трудности – както със забременяването, така и след раждането. След появата на бебето тя изпаднала в тежка следродилна депресия, въпреки че детето било дългоочаквано и силно желано. Притеснявала се дали ще успее да съчетае кариерата и личния си живот и дали ще бъде достатъчно добра майка. В този период отношенията със съпруга й също преминали през криза. Тя била изцяло погълната от грижите за бебето и работата си, което довело до емоционално отдалечаване между двамата. В крайна сметка успели да преодолеят трудния момент и да запазят връзката си, но това изисквало много усилия и от двете страни.

„Във всяка връзка първоначално има страст, а после идва реалността, която може и да не е толкова розова. Човекът до теб трябва да ти бъде подкрепа, да те разбира и да те изслушва”, споделяла е Касабие, която стана популярна и с участието си в риалити формата „ВИП Брадър”.

Въпреки че съпругът й е бивш „Мистър Ливан” и често пътува, Енджи твърди, че не е ревнива. „Хората мислят, че аз много треперя над него, понеже е голям хубавец. Не, не го правя. Съдбата ми го е подарила. Ако реши, ще ми го вземе. Аз не мога да го вържа и не мога да го спра!”, философства тя.

Зад усмивката й се крият и тежки преживявания. Диетоложката има две неуспешни бременности. При първата носи близнаци, които се раждат преждевременно в седмия месец и не оцеляват. Тя вярва, че поредица от лекарски грешки са довели за трагедията. Втората й бременност също завършва трагично. Тогава медиците не установяват навреме, че има разширени вени и трябва да приема противосъсирващи медикаменти. „Вниманието към пациента е по-важно от парите! Не искам никоя жена да минава през това, което ми се случи!”, категорична е тя.

Дори след тези тежки моменти Енджи не се отказва нито от мечтата си за семейство, нито от професията си. Тя продължава да работи като диетолог и вярва, че основните причини за затлъстяването са стресът и липсата на любов към себе си.

Блондинката също се е сблъсквала със здравни проблеми след загубата на близнаците. Страдала от силно подуване на корема и дълго време търсела решение. „Стомахът ми се подуваше ужасно. Допитах се до много гастроентеролози, но те ми даваха хапчета, а аз не ги обичам. Опитах максимално да се пречистя и да променя начина си на живот”, разказва специалистката. Днес тя се храни по-често, избягва захарта и лактозата и се старае да пие поне 3 литра вода на ден, тъй като има склонност към задържане на течности. Откакто следва този режим, Касабие е в отлична форма и отдавна е свалила килограмите, натрупани по време на бременността. Тя дори изготвя хранителен режим и за съпруга си, който като модел държи на перфектния външен вид.

Преди да срещне Рабих, диетоложката е имала три дълги връзки. Последната приключила драматично – само дни преди планирания годеж тя разбрала за изневяра. „Научих всичко, защото видях съобщенията на телефона му. Това беше и най-тежката ми раздяла”, спомня си тя.

С бъдещия си съпруг се запознават случайно на вечеря. В продължение на месеци той й пише в социалните мрежи, но тя не му отговаря. Съдбата ги среща отново на премиера и тогава започват да се виждат редовно. Енджи остава силно впечатлена от него, когато разбира, че се грижи всеотдайно за болната си майка. Тогава осъзнава, че срещу себе си има човек, на когото може да разчита. Впоследствие вдигат две сватби – едната в Ливан, а другата в Египет. След 4 години опити семейството най-сетне се сдобива с дългоочаквания си син Райън – момчето, което, както признава самата Касабие, им е донесло щастието, за което винаги са мечтали.