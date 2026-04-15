Глория в най-откровеното си интервю: Да, влюбена съм!

Глория е сред най-големите звезди на попфолка, която въпреки постигнатото продължава да записва нови песни. Наскоро тя издава албума „Най-добрите“, посветен на феновете ѝ, като в него има и автобиографични и силно откровени песни.

В интервю за "Филтър" певицата споделя за себе си: „имам добро сърце. Умея да обичам, умея да прощавам. Това го знаят както близките ми, така и приятелите ми. Имам приятелства, които продължават 30-40 години… Никога не съм била нагаждач!“

На въпроса за „опасния характер“ тя отговаря: „Аз ако не съм опасен характер, няма как да стигна дотук. Винаги съм отстоявала позициите си и знам какво искам. Да, може би не съм удобна на някого, но на себе си и на моята публика съм удобна.“

За критиките и хейта тя казва, че не ѝ влияят: вероятно пречи на някого, след като продължават да я коментират и да измислят лъжи. Според нея „хейтът е нещо нормално в днешно време“, а хората, които работят честно, често са атакувани, за разлика от онези, които печелят по „тарикатски начин“.

Относно творчеството си тя споделя: „Грешна ли се чувствате пред някого? – Кой човек е безгрешен? Нека всеки да си го тълкува както пожелае.“ А по повод „не съм цвете за мирисане“ казва: няма идеални хора, има и добри, и лоши черти, но важното е човек да е щастлив и да продължава напред.

За любовта си към музиката тя признава: „Музиката в много етапи от моя живот е била спасение.“ В трудни моменти се отдава изцяло на песни и творчество, което ѝ дава сили.

Певицата подчертава, че винаги е включвала лични истории в песните си: „За какво да пея? За птичките и пчеличките ли?… Ако си откровен с публиката, тя те разбира.“

По повод новия албум тя обяснява, че го е направила като жест към феновете си, които дълги години я подкрепят: те искат да държат дисковете като физически носител и това е и форма на уважение към тях.

За снимките във Венеция на песента „Път от рози“ разказва, че е избрала града, защото там е отпразнувала юбилея си и е искала да се върне заради романтиката му.

Интересен момент е участието на внучката ѝ Галина в песента „Радост-тревога“, която прави музикален дебют. Глория споделя, че детето е било изключително ентусиазирано и вероятно ще тръгне по музикалния ѝ път.

На въпрос дали я глези като баба, тя отговаря, че го прави, но и майката се грижи отлично за нея.

За бъдещ концерт в „Арена 8888“ казва, че ще има такъв, когато всичко бъде организирано: „Само да сме живи и здрави. Смело момиче съм, безстрашно, така че ще го направя.“

Относно дует с Драгана Миркович споделя, че са говорили, но засега няма подходяща песен и проектът не е на дневен ред.

Глория открито признава за личния си живот. На въпроса „А влюбена ли сте сега?“ тя отговаря кратко и ясно: „Да!“

Освен това тя подчертава, че обича живота си и работата си и че продължава напред въпреки трудностите, като казва, че човек не бива да се отказва, дори когато нещата не се развиват по план.

. Глория говори откровено за трудните периоди в живота си и споменава предателства.

Тя казва, че музиката често е била нейно „спасение“ и добавя: „Винаги в трудни моменти се отдавам на това, което обичам да правя – да създавам песни… Преминавам през перипетии, предателства, а аз съм предавана много пъти.“

След това обяснява, че именно тези трудности я мотивират да продължава да работи и да се отдава на музиката и феновете си, защото там се чувства най-спокойна и сигурна.