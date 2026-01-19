Годеницата на Рачков дари мебелите си на читалище

Последни
Бившата адреналинка от "Господари на ефира" Виктория Кузманова направи дарение на читалище "Никола Йонков Вапцаров-1903 г." в пазарджишкото село Бяла, пише България Днес.

Наскоро тя обяви, че отваря нов салон за красота в столицата, а мебелите и осветителните тела от стария иска да подари на място, което има нужда от свежо обзавеждане. 

Димитър Рачков разкри преди дни, че навръх Бъдни вечер е предложил брак на половинката си. Новината беше разкрита от Гала в предаването "На кафе", където беше излъчен клип от откриването на салона на Кузманова.

На кадрите Виктория показва годежния си пръстен и споделя щастливата вест с думите: "Казах "Да" на едно предложение", с което потвърди, че двамата са решили да на правят следващата крачка.

