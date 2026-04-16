ГОЛЯМАТА ИЗМАМА в „Хелс Китчън“: Истината за Събков и Трифонова излезе наяве!

Оказва се, че най-обсъжданият „любовен триъгълник“ в Hell's Kitchen България може да няма почти нищо общо с реалността извън камерите.

Докато зрителите гледат как Илиян Събков и Деси Трифонова разпалват страсти, целуват се и на практика разбиват връзка в ефир, зад кадър картината е коренно различна.

По информация на Intrigi.bg, двамата вече са двойка извън предаването. Наши източници твърдят, че Събков и Трифонова са били засичани неведнъж заедно в доста близки и интимни ситуации, далеч от светлините на прожекторите.

Но това не е най-голямата изненада.

Още преди влизането си в шоуто, Трифонова на практика е била разделена с Елвин, макар официално двамата да не са афиширали край на отношенията си. Близки до ситуацията разкриват, че връзката им е била в сериозна криза, а съвместното им бъдеще – под въпрос.

И тук идва големият обрат.

В ефир продукцията поднася съвсем различен сценарий – появата на Елвин, емоционалният разговор и последвалата раздяла са представени така, сякаш Трифонова буквално го оставя заради Събков.

Само че според запознати това е силно преекспонирана телевизионна драматургия, целяща да вдигне рейтинга и напрежението в шоуто.

С други думи – историята, която зрителите виждат, е удобна версия за телевизията, но не и пълната истина.

Така вместо класически любовен триъгълник, ситуацията се оказва доста по-различна: една връзка, която вече е приключила зад кулисите, и нова, която се развива далеч от камерите – но бавно излиза наяве.

А дали това ще бъде показано и в следващите епизоди, или ще остане само в сферата на клюките – предстои да разберем.