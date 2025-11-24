Грандиозно шоу готви Коцето! Концертът му №1 по продажби

Концертът, който Константин подготвя за своите фенове в зала Арена 8888, печели първо място по продажби.

Според класация на най-популярната платформа за закупуване на билети, изпълнителят прави тотален разгром на всички други родни звезди, които подготвят подобни събития през 2026.

В последните години наблюдаваме нова тенденция в родния шоубизнес. Голяма част от звездите разширяват полето си на изява и се насочват към голяма сцена. Именно Константин е един от изпълнителите, който обещава на публиката невиждано до сега шоу.

Най-актуалните имена от бранша, сред които Преслава, Емануела, Софи Маринова, Лидия и много други, ще бъдат специални гости на неговия концерт на 21 март в зала Арена 8888.

Черешката на тортата е Рачков, който публично даде обещание, че ще бъде водещ на събитието.

“Не само залата, цяла София ще се тресе”, споделя самият Константин в профилите си в социалните мрежи.

Дали защото това е първият толкова мащабен концерт на звездата, или просто защото всички обичат бате Коце, както казват феновете му, но безспорно едно е сигурно - това е събитието, което предизвиква пожар от емоции и небивал интерес.