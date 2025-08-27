Хора от екипа издават: Сексът в „Ергенът: Любов в рая“ няма да е мираж!

Сексът в „Ергенът: Любов в рая“ няма да е мираж! Това издадоха за „Филтър“ хора от снимачния екип.

В новия сезон на романтичното риалити, което стартира на 1 септември по Би Ти Ви и ще се излъчва от понеделник до сряда, горещите сцени са още в първите епизоди. Очевидно участниците въобще не са се бавили да свалят дрехи и задръжки пред камерите. А и мястото - гръцкият остров. Родос, по всичко личи, предразполага към страстни изживявания.

„Ергенът: Любов в рая“ е по-различен сезон на „Ергенът“от четирите, излъчвани досега. Този път в имението на любовта ще влязат първоначално седем жени и мъже, но участниците постоянно ще се променят. От официалното видео, което Би Ти Ви вече пусна, се виждат добре познати лица от предишни сезони на „Ергенът“. Една от дамите е Дениз Хайрула – финалистка в първото издание. Тогава малко не й достигна да спечели сърцето на Виктор Стоянов. Сега й се дава втори шанс. Дениз Хайрула нашумя преди години покрай връзката си с покойния вече бизнесмен Христо Сираков, по-известен като Ицо Стоте манекенки. Във визитката за първия сезон на „Ергенът“ Дениз проля доста сълзи, разказвайки любовната си история с него.

В дамската компания на „Любов в рая“ се включват и Мис Вселена България 2022 Кристина Пламенова и Габриела Цонева, участвали в „Ергенът“ 2.

Още едно познато лице ще видят зрителите и това е Шермин. Нейното истинско име е Анна Митушева, но в публичното пространство е популярна с артистичния си псевдоним. Тя е родена в Ловеч, но от 10-годишна живее в Тел Авив, Израел. Учила е психология и владее пет езика. Тя така и не успя да плени бизнесмена Алек Манолов, но пък в тефтерчето й с романтични приключения са записани немалко известни имена, сред които американският рапър Тайга и музикантът Алек Монополи. На по-късен етап в риалитито ще се появи и Благовеста Бонбонова от първия сезон на „Ергенът“.

Всички дами ще бъдат изкушавани от мускулести мачовци, но дали това ще е достатъчно да се изживее истинска любов в рая, ще стане ясно съвсем скоро.