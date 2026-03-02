Игор Марковски: 3 март за мен е „Турция ке падне“

„3 март за мен са думите на Иван Вазов в "Под игото": Турция ке падне! Или с една дума 3 март е свобода!“

Това отговори Игор Марковски на въпрос на „България Днес" какво е за него е денят на Освобождението на България от османското иго.

Националният празник е въведен като такъв през 1991 г., а на 3 март е подписан предварителният мирен договор, останал в историята като Санстефанският договор за прекратяването на Руско-турската война.

„Денят символично ознаменува Освобождението на родината ни от 5-вековно турско робство, но аз не съм младеж на 18 г., за да си правя равносметки на този ден, но смятам, че съвременните българи са достойни наследници на нашите деди. Иначе каква би била България?“, риторично пита 62-годишният актьор и журналист.

3 март не е национален празник на България, а национален празник на Отечеството, а Отечеството ни е по целия свят. Отечеството има широки граници и излиза далеч от границите на държавата ни, но духовните граници стигат дотам, докъдето има българска душа, убеден е още съсобственикът на най-прочутата ни аукционна къща "Аполон и Меркурий", която продава шедьоври на класически и съвременни български майстори като Златю Бояджиев и Владимир Димитров-Майстора, както и редки скулптури.

За съжаление обаче в наши дни сърцето липсва в българските души, не тупти диво, но вярвам, че ще се появи този туптеж в българските души и те съвсем скоро ще се събудят, допълва още създателят на един от най-успешните през последните 5 години певчески проекти „Пеещи артисти“.

Не знам дали съвременните хора приемат свободата и добродетелите, които тя носи, като даденост, трудно ми е да отговоря на този въпрос, но важното е, че все още сред нас има будители, настоява внукът на поета Венко Марковски.