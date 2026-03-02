Имитаторката на Риана обикаля София! Двойничката танцува цяла нощ в центъра

Професионалната имитаторка на Риана — апетитната бразилка Роуз Коен, ce завърна в България, за да покаже своите умения в танците и купона.

В личния си профил в Инстаграм, където я следват над 720 000 човека от цял свят, тя сподели видео от столичен хотел, където е била настанена в центъра на София. Двойничката на Риана, която у нас наричат Рейхана, показва стаята, в която е била настанена, хвали всичко по организацията и престоя й у нас, както и се показва на огледалото, пише „Телеграф“.

Сред кадрите има и такива на гледки към София, а приликата с красавицата от Барбадос, която в момента се грижи за децата си и е замразила активната кариера, е голяма.

Роуз Коен започва кариерата си като имитатор през 2009 г., след като e забелязана от бразилска агенция заради невероятната си прилика с певицата. Роуз живее B Испания и прави турнета в Европа, Южна Америка и Близкия изток. Тя е изнасяла концерти в държави като Италия, Обединените арабски емирства и дори в родината на Риана – Барбадос. За разлика от други двойнички, Роуз не залага само на визуална прилика, но и на професионални сценични изпълнения с хореография и костюми, имитиращи оригиналните концерти на звездата.