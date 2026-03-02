Постижение! Габи Бланко стана звезда на годината!

Последни
Габи Бланко триумфира в онлайн пространството. Хубавицата бе отличена като „Онлайн звезда от ,,Ергенът", след като събра най-голям брой гласове и отвя конкуренцията.

Церемонията се проведе в четвъртък вечерта, а брюнетката сияеше на сцената, когато прие приза. Устатата пловдивчанка получи и специална изненада - артистична карикатура със своя образ, която я зарадва искрено, пише „България Днес“.

Развълнувана, Габи благодари на своите почитатели, като отправи специален поздрав към поколението Z за мощната подкрепа и активните гласове. Без вас това нямаше да е възможно, сподели тя.

