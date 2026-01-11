Инфлуенсърки-проститутки узаконяват пари с луксозни чанти

В инстраграм е пълно с млади момичета, които „работят” инфлуенсърки, демонстрират висок стандарт на живот и развяват чанти за 5-цифрени суми. „Луи Вюитон”, „Ив Сен Лоран”, „Прада”, „Гучи”, „Диор”, „Шанел” и „Ермес”. Последните два бранда са най-скъпи, но въпреки това мадами размятат нагоре-надолу „Бъркин” за 10-20 бона. „Ментета ли са?” - питат се някои. Да, има доста известни личности, които носят висок клас реплики, но никога няма да си признаят, но има и доста, които притежават оригинални.

Не, парите за тези чанти не са изкарани с пот на челото и 2-3 часови рекламни снимки, а с креватни умения. Източници на „Уикенд” разкриха, че от години има практика богати мъже да плащат за секс не в кеш, а със скъпи дамски чанти.

Най-често това става сред инфлуенсърки, които показват луксозен начин на живот, но рядко споделят откъде идват средствата за него. Според източници от модните и онлайн среди, една от най-честите „търговски стратегии“ включва пътувания до Дубай или други екзотични дестинации, след които въпросните дами се връщат с луксозен аксесоар, вместо с пари в брой.

Тези чанти лесно преминават границата без нужда от деклариране, а след това могат да бъдат продадени у нас онлайн или на черно за хиляди левове. Така доходите на богаташите се „изпират”, а визията на инфлуенсърката остава лъскава, скъпа и привидно независима, с пари, уж изкарани от реклами. Макар да не става дума за нещо незаконно по документи, тази практика повдига редица въпроси - за морала, двойните стандарти в социалните мрежи и ролята на инфлуенсърите в съвременното общество.

В последните години терминът „инфлуенсър” придоби ново значение - не само човек с влияние в социалните мрежи, а често и синоним на бързо забогатяване, скъпи пътувания и лъскав живот без видими източници на доход. Под лъскавите постове и изкуствено създаденото съдържание обаче често стои не маркетинг или реклама, а нещо далеч по-непрозрачно. Голяма част от инфлуенсърките получават подаръци от заможни спонсори, в замяна на креватни ласки.

Схемата е проста: „почивка“ в Дубай, Малдивите или Сен Тропе, луксозни вечери, скъпа визия, а после завръщане с дизайнерска чанта, често от последната колекция на някоя скъпа марка. Самата чанта не се декларира, защото се води лично притежание. Впоследствие може да бъде продадена у нас чрез платформи за вещи втора употреба или директно на клиенти с интерес към лукса, но с по-ограничен бюджет. Всичко това остава извън радара на институциите, но е все по-видимо за хората и за „Уикенд”. Последователи в социалните мрежи все по-често си задават въпроси как млади момичета без професия и сериозна работа са с дрехи и бижута за стотици хиляди евро.

По-притеснителното е, че инфлуенсърките с луксозни чанти и перфектна визия не само не биват подлагани на въпроси, а често са давани като „пример за успех“. Момичетата, които следват профилите им, виждат само крайния резултат - живот, който изглежда лесно постижим и бляскав, без реална представа какво се крие зад него. Така социалните мрежи неусетно се превръщат не в платформа за вдъхновение, а в канал за нормализиране на скритата проституция.

Преди време „ергенката” Венета Костова сама заяви, че огромен процент от актуалните инфлуенсърки заработва като жени на повикване и се продават за пари. Вярваме й напълно и знаем, че не лъже.