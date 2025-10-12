Искра Онцова става адвокат с 300 долара

Искра Онцова е едно от онези имена, които не могат да останат незабелязани – нито в съдебната зала, нито на телевизионния екран. Родена със силен усет за справедливост и аналитично мислене, тя се утвърждава като адвокат с дългогодишен опит, а по-късно – и като популярно лице от телевизионния ефир. Искра става първият съдия в телевизионното предаване „Съдебен спор“ – формат, който пренася правото на сцената на масовата публика и съчетава съдебни теми с емоциите на риалити жанра.

Години по-късно тя поема ново предизвикателство – участието си в риалити формата „Трейтърс: Игра на предатели“, където демонстрира различна страна на характера си – тази на играч, анализатор и стратег, поставен в динамична и психологически напрегната среда. Уви, тя набързо бе изгонена от шоуто.

Кариерата на Искра като адвокат е добре документирана – тя е регистриран член на Адвокатска колегия – София, с опит в различни правни казуси, включително и граждански дела, за които съществуват реални съдебни преписки и жалби. Юридическата й кантора е разположена в центъра на столицата и обслужва клиенти в широк спектър от правни области. В своите публични коментари тя неведнъж е изтъквала колко важно е правото да се прилага стриктно, но и с човешка мярка – с разбиране за реалния живот на хората.

В телевизионния ефир Искра Онцова влезе като съдия в „Съдебен спор“ – предаване, което се стреми да покаже нагледно как могат да бъдат решавани конфликти между обикновени хора, без да се стига непременно до реална съдебна зала. Ролята й като съдия не бе просто декоративна – тя разглеждаше представените доказателства, изслушваше страните и даваше решение, което макар и да няма правна сила, има силен обществен отзвук. Според нейни думи, работата в телевизията е различна от съдебната зала – няма време за дълги разисквания, а емоциите често надделяват над логиката. Въпреки това, тя се стремеше да бъде обективна и да пази достойнството на всички участници. Не крие, че понякога е била обект на критика – особено когато е взимала непопулярно решение – но това никога не я е разколебавало в стремежа й да защитава истината такава, каквато я вижда.

Едно от най-новите й превъплъщения бе в „Трейтърс: Игра на предатели“. В това шоу участниците се разделят на две групи – верни и предатели – като целта е да се разкрият измамниците чрез стратегия, наблюдение и психологически натиск. Онцова влезе в предаването с авторитета на човек, който умее да разчита хората, да анализира поведението им и да мисли няколко хода напред. Именно заради това нейната фигура бързо стана център на подозрения, алианси и стратегически ходове. В един от решаващите моменти в шоуто тя бе елиминирана, като самата тя коментира, че това не е било случайно, а добре планирано изключване от страна на определени участници. По думите й, е усетила, че става неудобна за някои играчи, и това е довело до нейната „стратегическа екзекуция“ на кръглата маса. Тази част от участието й обаче само засилва интереса на публиката към нея – като личност, която не се страхува да влезе в конфликти, но също така умее да ги анализира и преживее с достойнство.

Образът на Искра Онцова се изгради в медиите като комбинация от интелигентност, твърдост и професионализъм. В публичното пространство тя често е обект на коментари – както възторжени, така и критични – но винаги присъства със силна гражданска и професионална позиция. В свое интервю споделя, че правото не е просто набор от правила – то е култура, възпитание и отговорност. Именно това я движи и в професионалната й кариера – както в реалната съдебна зала, така и в телевизионната такава. Отстоявайки своята истина, не се стреми да угоди на всички, а да бъде вярна на собствените си убеждения – независимо дали става въпрос за правен казус, морален избор или риалити интрига.

Онцова е привлечена от професията на юрист още в 7-и клас. Затова като ученичка във Враца сменя фамилията си. „Взех фамилията на моя род по бащина линия. Прабаба ми е преселница от Румъния, от рода Онцови. Дядо ми се казваше Иван, и фамилното ми име беше Иванова. Знаех обаче, че няма как да съм адвокат Иванова. А ще бъда адвокат Онцова”, връща лентата енергичната дама.

Така и става. Извървява първите стъпки в правото с 300 долара, останали от покойната й майка. „Това бяха парите за ядене, квартира и кантора. Беше през 90-те години. Намерих кантора, наемът беше 90 долара. Набързо се усетих, че ако на третия месец не стане нищо, събирам си багажа и у дома. Плащам наема първия месец. Никой! Плащам за втория месец - регистрирах фирма на едноличен търговец и изкарах 20 лева. Зле, тотално!”, разправя на един дъх Онцова. За да издържи, всеки ден си повтаря, че ще успее, защото „когато човек иска нещо силно, и Вселената тръгва да му помага”.

С днешна дата адвокат Онцова е натрупала доста опит на полето на гражданските и корпоративните дела. Понеже кариерата й е изтъкана от куп куриозни случаи, като нищо някой ден ще събере най-интересните в книга. Сред тях със сигурност ще влезе историята на две сестри, дъщери на военен аташе в Австрия от соцвремената. „Приживе бащата натрупва доста пари, има къщи и апартаменти в София. На смъртния си одър казва на едната щерка: „ В антрето, в палтото ми има една бележка за теб”. Жената отива с приятеля си на мястото, намират бележката и слизат в мазето. А там - 10 буркана, като във всеки имало по 10 000 долара. Овързани с връвчица. Дъщерята и гаджето й, което е криминален тип, оставят парите на същото място, с идеята да се върнат след погребението.” Два дни по-късно жената пак е в мазето, но установява, че там са само три буркана. А приятелят й някъде се е изпарил. Тя се досеща, че той стои зад изчезването, и подава сигнал в прокуратурата. При обиск в дома на мъжа намират незаконно оръжие, патрони и част от въпросните долари. Той обещал да върне парите. След седмица наистина ги доставил обратно, обаче фалшиви”, детайлно описва Онцова. А после през смях добавя: „Е, аз малко емоционално обяснявам нещата. Но ние, адвокатите се вживяваме. Мислим си, че можем да пренаредим света”.

Като знак от съдбата приема този случай със сестрите и доларите в буркани. Онцова го разрешава за месец и с първия хонорар си купува адвокатска чанта.

„Бях страшно горда. Иначе разнасях документите в пазарско пликче”, спомня си с усмивка началото звездата на тв правосъдието. С днешна дата Искра Онцова отказва дела, за които смята, че не може да бъдат спечелени. На хора с такива дела обявява „Мога само да ти взема парите, но не съм сигурна какъв ще бъде резултатът.

Болезнено изживява раздялата си със „Съдебен спор”. Тя си тръгва с част от екипа на предаването и се мести в несъществуващата днес ТВ 7. Знае се обаче, че между нея, репортера и автор на сеирджийското шоу Жоро Игнатов и първата водеща Нана съществува напрежение. Години по-късно в свое интервю Нана я обвинява, че правела интриги и разпространявала данни за здравословното й състояние. Онцова е доста обидена от несправедливите думи, но не отвръща на нападката.

„Искра е силен играч. Тя не води други разговори освен за играта и това кой е предател“, категоричен бе Бачорски, посочвайки нейното име като предложение за „убийство“. През нощта Онцова бе повикана, за да научи, че е била отстранена от играта по волята на „предателите“. „Моето убийство не е случайно. То вече е съвсем стратегическо с идеята да бъда елиминирана като активен и мислещ играч“, сподели тя, видимо разочарована, преди да напусне завинаги Имението на тайните.