ИСТИНСКИ истории: Нелина разбрала на 55, че ще става майка

„На този ден разбрах, че ще ставам майка на моето прекрасно момче Крис! На всяка жена пожелавам да се случи това чудо!", сподели лична емоция Нелина на 25 март, когато се празнува Благовещение. Певицата използва случая да отправи благопожелания към всички родители и техните деца.

Кристиан днес е на 22 години и е студент по предприемачество в УНСС. Говори английски език, а покрай приятелката си, която е гъркиня, научил и гръцки. Тя е треньор по бойни изкуства, а пък Крис е изучавал карате като дете. Откакто се събрали, той преоткрил увлечението си към бойните изкуства и отново започнал да тренира усилено.

Бащата на Кристиян е и бизнесмен от провинцията, с когото Нелина времето имала връзка. Или поне така се говори. Самата певица е избягвала да коментира темата. Смятала, че не е нужно да насочва излишно внимание към бащата на Крис, като споменава името му. Може би затова дълго време за него имаше спекулации и слухове, пише "Минаха години".

Певицата отпразнува 55-ия си рожден ден на екскурзия в Египет с бизнесдамата и носителка на титлата „Мис Баба" Дони Василева. Двете посетиха пирамидите, опитваха местни ястия, разглеждаха шарени сергии при дългите си разходки и събираха тен по живописните плажове.

Приятелките посетиха и новия Национален музей в Кайро. Рожденица на 10 март, изпълнителката нито крие годините си, нито се притеснява от тях. Но не ги и изтъква. Изглежда като на 30 и смята, че никога не е късно човек да направи нова крачка в усъвършенстването си.

Преди година тя завърши висше образование в Югозападния университет в Благоевград. Любовта на Нелина към фолклора я свързва с народната певица и преподавател доц. д-р Бинка Добрева и с Иван Донев - известния художествен ръководител и хореограф, баща на актьора Камен Донев.

Нели, както е рожденото име на русенката, изкара курса на славната солистка на хор „Мистерията на българските гласове", известна и с песните "Даньова мама", "Прочул се Страхил" и други. На Донев Нелина пък дължи кариерата си. Имен той я открива за голямата сцена и я поощрява да се развива като народна певица.

Нелина първо познавала сина на Иван Добрев - Камен. Двамата са съученици в 7 и 8 клас в родния си град Русе. Тогава певицата, славеща се и днес със силния си характер, била доста бойна. Толкова, че даже се биела с момчета. Само че в клас се озовала в необичайна ситуация. Камен Донев и техен съученик измисли странен начин да привлекат вниманието на Нели.

„Седя си на чина и изведнъж: Шат! Тука нещо във врата ми. С химикалчето и вътре едно оризче и целят“, разказа Нели в „Преди обед" по Би Ти Ви преди дни. Бъдещата певица се оплакала на майка си, понеже не можела да докаже, че точно двама съученици я целят с ориз. Родителката й я успокоила с думите: „Мамо, те искат да ти, че много те харесват, но не знаят как.”.

Тя е родена в Русе, но като дете прекарвала много време в село Сребърна при своите баби и покрай тях ce зародила любовта й към народната музика. Като ученичка посещавала всички кръжоци, за които научавала. Но най-вече обичала да рисува. Затова всички очаквали да стане художник.

Пеенето било просто едно от многото й хобита „Светла му памет, бащата на Камен Донев, да го спомена. Той е моят откривател", изтъква Нелина. Когато била в последните класове в Английската езикова гимназия в Русе, Иван Донев и колеги дошли да набират танцьори и певици за фолклорния танцов театър „Найден Киров". Бащата на Камен Донев бил главен художествен ръководител и хореограф на формацията още от 1960 г. "Аз въобще не проявих интерес", признава Нелина, която е в паралелка с немски и английски език. Знае още гръцки, сръбски и руски, така че владее общо пет чужди езика. Съучениците й я убедили да се пробва на прослушването за ансамбъла, понеже познавали таланта й. Щом я чул как пее, Иван Донев казал: „Ами хубаво пееш, мойто момиче, но тази година можем да те вземем за танцьорка, пък догодина, ако преценим, може и за певица".

Като чула това, Нелина така се амбицирала, че не се задоволила с народните танци. Тя започнала да ходи при оркестъра и да разучава песните, които изпълнявали. "Следващата година ме взеха професионално с оркестъра на ансамбъла. Започнаха турнета, концерти в България и в чужбина. И така изведнъж попаднах на професионалната сцена с много стабилни музиканти", разказа Нелина. В началото родителите й не споделяли ентусиазма й, защото по онова време не се приемало много добре жена да пътува с толкова мъже, пък било то и по работа. "Но славата на оркестъра беше много добра и родителите ми имаха възможност да го видят. Ние ходехме по предприятия, по големи сцени в чужбина. И те се убедиха, че там нещата са читави", споделя певицата, която прави първи професионални записи в БНР на 16 години.

След известно време продължава с други оркестри. През 1993 г. Нелина става солистка с Еми Стамбиолова в попфолк групата "Формация Фаворит", с която издава два албума на аудиокасети. Стартира самостоятелната си кариера с фирма „Милена Рекърдс", с които през 1996 г. издава първия си албум „Не разваляй магията". През 1998 г. певицата се присъединява към „Пайaнер", където се изявява в продължение на 20 години, без да забравя фолклора.

„Спомням си, за първи път усетих баща ми колко много се гордее и ме цени на една промоция в Приказките", когато вече бях в "Пайнер". Представихме дуета ни със Славка Калчева "Доне ле". Баща ми излезе с един букет, просълзи се и аз за първи път усетих, че той наистина е горд с това, че аз съм певица", споделя Нелина. Тя не се уморява да напомня, че хитът „Бял мерцедес" съвсем не й е любим. Дори отказвала да го пее на участия, но неочаквано и за нея, и за тогавашните й издатели тази песен започва да звучи от всеки ъгъл.

Нелина, която в последните няколко години е самопродуциращ се изпълнител, изпълнява попфолк, народна музика, но пее и естрада. Показа го през 2022 г., когато се включи в турнето "Обич за песен", в което бяха и колежките й Йорданка Христова, Мими Иванова, Силвия и Теди Кацарови, Роси Кирилова, Тони Димитрова и Ева Найденова. Тогава Нелина изпълни народни песни, но и естрадни. На концерта в Пловдив, например, тя изненада с „Вървят ли двама" на Мария Нейкова. Избрали тази песен като жест към публиката, защото Мария Нейкова е тъкмо от Пловдив.

Не само в Египет, и друг път Нелина е празнувала рождения си ден в чужбина. Преди няколко години тя избрала с приятелките си да посетят Тайланд. Обиколката включвала остров Пукет, остров Пхи Пхи, на който е сниман филмът „Плажът" с Леонардо Ди Каприо, както и остров, населяван от много маймуни. Когато групата стигнала последния, водачът им предложил да не слизат от лодката, защото маймуните не са питомни. Нелина обаче настояла. Тя не само наблюдавала, но и си играла с малки маймунчета. В един момент обаче чула приятелките си да подвикват притеснени. Щом ги попитала, те й обърнали внимание, че маймуната-родител я захапала по рамото. Нелина не била усетила. Върнали се в хотела и певицата попитала за болница. Като казала, че става дума за ухапване от маймуна, служителите на хотела много се притеснили. Не и Нелина. В местна болница й били инжекция против тетанус, а по-късно, вече в България, певицата получила и втора.

Следващата екскурзия Нелина планува да е в Доминикана и ще е съвсем скоро.