Гринго на Софка превзема охранителния бизнес в музикалния бранш Елате, ще подпишем договорче и няма да ви мамят, зове бившият на Софка https://hotarena.net/laifstail/gringo-na-sofka-prevzema-ohranitelniya-biznes-v-muzikalniya-bransh HotArena.net

Тодор Давидов, по-известен като Гринго и бившия на Софи Маринова, се опитва да превземе охранителния бизнес в музикалния бранш.

Бизнесменът, който в момента е разследван за трафик на компаньонки в Германия, приканва певци, оркестри и всякакви музиканти и изпълнители да сключат договор с него и да се възползват от охранителните му услуги, за да не бъдат мамени повече, което очевидно се случва доста често.

В обръщението си към хората от музикалния бранш Гринго отправя остро предупреждение към тези, които търсят неговата помощ само при възникнали проблеми с плащанията, а в същото време нямат сключен договор с неговата охранителна фирма.

Гринго подчертава, че силоваците му осигуряват професионална защита на правата и хонорарите им, но това изисква предварително сключен официален договор.

Според бившия на Софка, който полежа по пандизите, намаляващата платежоспособност на клиентите и масовото отменяне на събития ще направят професионалната охрана все по-необходима за оцеляването на артистите. Гринго е категоричен, че няма да съдейства на "тарикати", които се сещат за него в последния момент, без да имат договор с него.

"Кво става бе, тарикатчета? Сега, като имаме проблеми, ми звъните на пожар. "Бате Гринго, моля ти се, помогни ни. Имаме проблеми. Не ни плащат." Аз на кой говоря от три-четири месеца, бе? Не ви ли казах, че тепърва предстоят ядове, проблеми? Казах ви моите условия. Казах ви каква е дейността на нашата охранителна фирма, да охраняваме певци, да защитаваме правата ви, оркестри, диджеи, водещи, като цяло на всички, които сте от музикалния бранш. Казах ви условията. "Оу, бате Гринго, супер си. Уникални условия. Ние сме с теб, нали." Някои вече са под наша защита, обаче доста се ослушвате, а после ви мамят и ми се обаждате. "Бате Гринго, тука сега не ни плащат, какво да правим? Моля ти се, звънни и оправи нещата", ми викате, ама всичко си има ред, закони и така нататък. Трябва да имаме договор, всичко да е черно на бяло, за да могат охранителите ми да дойдат и да оправят нещата. Без договор не става, тарикатчета!", разказва Гринго, който хем е ядосан, че без да има договор с певци, го търсят да им решава проблемите, но хем вижда в това своя шанс да превземе охранителния бизнес в музикалния бранш.

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Малкият и средният бизнес и без туй бяха разклатени, а вече направо приключиха и хората се чудят откъде да намират пари, за да си плащат сметките, смята Гринго.

"Имам доста приятели, които имат ресторанти, заведения, както и сватбени зали. От сватбените салони ми казват, че от над 7 хиляди сватби годишно тази година вече 50% от сватбите ги отказват. Хората нямат пари, а другата част, които имат, накрая се правят на ударени и не искат да плащат. Не всички, но доста от тях правят така. Идвайте да подписваме договорчето и да сте спокойни", кани Гринго хората от музикалния бранш да са под неговото крило и да не се тревожат.

Бившият на Софка е категоричен, че няма да помага на тарикати, които му звънят в 2-3 часа през нощта и молят за помощ. Гринго споделя, че охранителната му фирма взема минимално възнаграждение, но дава максималното от себе си.

Проблеми със закона

В момента Софийската районна прокуратура разследва Гринго за трафик на нашенки в Германия с цел проституция.

По неофициална информация бившият на Софка е бил сводник на няколко българки в Берлин. Има показания срещу него от жертви пред полицията в Германия.

Гринго казва, че фирмата му взема минимално, но дава максимума

По данни на "България Днес" екссъпругът на Софи Маринова от декември 2024 г. се опитва да склони няколко жени да станат жрици на любовта. Гринго е подходил доста грубо в предложението си. Искал да изпраща момичетата към Германия и други държави в Европа, където той ще прибира за себе си повечето от изкараното от тях. Гринго е получил няколко отказа от момичетата, което не му се понравило. Бил е агресивен и ги е заплашвал. Как точно, все още не е ясно.

Твърди се, че екссъпругът на Софка е заловен при спецакция, извършена под надзора на Софийската районна прокуратура, след като една от жертвите му подава сигнал в полицията. Жената, която била изплашена за живота си, разказала на ченгетата, че Гринго ги заплашва и иска да ги накара насила да проституират извън страната.

По неофициални данни има сведения и показания срещу Гринго и в Берлин, Германия, за трафик на жени с цел сексуална експлоатация.

Той бе пуснат от ареста след няколко месеца престой през 2024 година, като разследването срещу него продължава да тече.

Гринго има дълго криминално досие. Зад гърба си има излежана присъда в Германия преди две години за побой над българска проститутка, която не е отчела част от доходите си. Паралелно с разследването за трафик на жени НАП проверява дейностите на Гринго за пране на пари. Предполага се, че той е инвестирал незаконни приходи в автосервиз в София, за който има сигнали, че се използва за разфасоване на крадени коли. Има данни, които са недоказани към този момент, че Гринго се занимава и с луксозни автомобили, за които има подозрения, че са крадени. Кримката лежа и 10 месеца в Софийския централен затвор за рекет преди години. През лятото на 2023 година Гринго нападна мъж с нож заради стар конфликт помежду им и го заплашил, че "ще го направи на две парчета".